Rostock

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat Gina Schmidt aus Rostock gesehen? Nach Angaben der Polizei ist die 15-Jährige seit Mittwoch verschwunden. Zuletzt gesehen wurde die vermisste Person am frühen Mittwochabend in Güstrow – dort war sie mit einer Freundin unterwegs. Möglicherweise hält sie sich mit dieser noch immer in Güstrow auf. Der Aufenthalt in Rostock kann von der Polizei allerdings nicht ausgeschlossen werden.

Die 15-Jährige ist 1,70 Meter groß und hat lange, schwarze Haare mit Pony. Sie hat eine normale Statur und ein rundliches Gesicht. Zur Bekleidung oder mitgeführten Gegenständen ist der Polizei nichts bekannt.

Wer hat Gina Schmidt aus Rostock gesehen? Quelle: Polizei Rostock

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizei in Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von RND/ros