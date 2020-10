Rostock

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ist am Donnerstagabend eine Fußgängerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein 59-Jähriger seinem Pkw rückwärts ausgeparkt. Dabei soll er die 17-Jährige leicht angefahren haben. Der 18-jährige Begleiter der Fußgängerin sprach den Fahrer an, dieser fuhr nach kurzer Unterhaltung davon.

Zeugen des Vorfalls merkten sich das Kennzeichen sowie eine Personenbeschreibung und verständigten die Polizei. Diese ermittelte den Halter des Wagens, der zugleich Fahrzeugführer war. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige sowie eine Strafanzeige bezüglich der fahrlässigen Körperverletzung auf. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Von OZ