Zu einem tragischen Unglück ist es am Mittwochnachmittag in Rostock Lütten Klein gekommen. Ein Jugendlicher, der die Straßenbahnschienen an einer Haltestelle überqueren wollte, übersah und überhörte offenbar durch seine Kopfhörer eine herankommende Bahn. Trotz Gefahrenbremsung wurde der junge Mann erfasst und schwer verletzt.