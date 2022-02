Rostock

Seit dem Samstagabend wird der 18-jährige Franz Wiersching aus Rostock vermisst. Der Auszubildende hielt sich in seinem Wohnheim in der Hansestadt auf und verließ dieses in unbekannte Richtung, teilte die Polizei mit.

An seinem Heimatort in Greifswald kam der junge Mann nicht an. Zu seiner Bekleidung ist nichts bekannt. Der Vermisste ist 1.83 m groß, kräftig und trägt eine Brille. Polizeiliche Maßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des 18-Jährigen.

Vermisster F. Wiersching Quelle: Polizei Rostock

Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat Franz Wiersching gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben? Informationen nimmt der Polizeinotruf unter 110, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder das Polizeirevier Rostock Lichtenhagen unter 0381-77070 entgegen.

