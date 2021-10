Rostock

Sagenhafte 24 000 Stunden, also 1000 Tage lang, wachten mehr als 180 Rettungsschwimmer in diesem Sommer an den Stränden von Warnemünde und Markgrafenheide. Ihre Bilanz fällt positiv aus: Bei 250 Einsätzen mussten die Ehrenamtlichen nur einmal reanimieren, ansonsten handelte es sich meist um kleinere Verletzungen und Kreislaufprobleme. Besonders häufig mussten die Retter in diesem Jahr Menschen aus dem Wasser helfen, so Julia Junge vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Rostock.

Rote Flagge wird häufig missachtet

Mehr als 30 Einsätze in der Wasserrettung zähle das DRK für die abgelaufene Saison. 2020 waren es nur 16, im Jahr davor gerade einmal 11, so Junge. „Trotz sonnigem Wetter hatten wir oftmals viel Wind oder Strömung“, so Wachdienstkoordinator Manuel Brumme. Dann wird die rote Flagge gehisst, Baden ist verboten. Doch nicht jeder halte sich daran, so Brumme. Manche überschätzten die eigenen Kräfte.

Wie immer ganz oben im Ranking lägen laut DRK Erste-Hilfe-Einsätze: Badegäste sind in eine Scherbe getreten oder beim Volleyball umgeknickt. „Was wir dieses Jahr gar nicht hatten, waren Wespenstiche“, sagte Junge. Auch gefährliche Begegnungen mit Quallen seien nicht verzeichnet worden.

Von den rund 180 Rettungsschwimmern, die in diesem Jahr in Warnemünde und Markgrafenheide den Strand überwacht haben, kommen laut Angaben des DRK nur etwa 50 aus Rostock. Der Rest stamme aus Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Was überraschend wirkt, ist eine Win-win-Situation: „Wir sind auf die Auswärtigen angewiesen und die freuen sich, dass sie an die Küste kommen können“, so Junge. Die meisten der Rettungsschwimmer seien Mitte 20, dazu kommen einige Schüler und ein paar „alte Hasen“. Viele seien Wiederholungstäter.

Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm dankte den Rettungsschwimmern für ihren Einsatz. Auch bei Großereignissen, wie der Warnemünder Woche und der Hanse Sail, sind sie jedes Jahr im Einsatz und sorgen für Sicherheit.

Von Katrin Zimmer