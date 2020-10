Rostock

Wer heute bei der Jet-Tankstelle in der Trondheimer Straße 4 im Rostocker Stadtteil Lütten-Klein 20 Liter Kraftstoff kostenlos ergattern will, muss sich beeilen und Geduld mitbringen. Genau eine Stunde – von 13 bis 14 Uhr – geht die Aktion. Die Jet-Mitarbeiter rechnen mit einem großen Ansturm, auch die Polizei wurde über das Vorhaben informiert und ist bei Bedarf vor Ort, wie eine Mitarbeiterin der Tankstelle berichtet. Wird das Verkehrschaos zu groß, könne es auch sein, dass die Aktion abgebrochen werden muss.

Autofahrer, die von dem kostenlosen Sprit profitieren wollen, müssen also Folgendes wissen: Die Jet-Tankstelle in der Trondheimer Straße 4 hat sechs Zapfsäulen, ein Mitarbeiter koordiniert die Verteilung zu den Diesel-und Benzinplätzen. Die Fahrer können im Auto sitzen bleiben, während ein Jet-Mitarbeiter die 20 Liter tankt. Dann können sie weiter fahren.

Tankstelle rechnet mit 3600 Liter kostenlosen Sprit

So wird laut einer Mitarbeiterin für ein Tankvorgang etwa zwei Minuten berechnet, das entspricht bei sechs Säulen, etwa 180 Fahrzeugen in einer Stunde. Mehr als genug Benzin gebe es ebenfalls. „Wir haben deutlich mehr als die benötigte Menge“, sagt auch die Mitarbeiterin am Telefon mit einem Lachen.

Die Aktion der Jet-Tankstellen in Deutschland ist ein Dankeschön für die Autofahrer. An täglich wechselnden Standorten Deutschlands können zwischen dem 21. September und dem 9. Oktober die 20 Liter kostenlos getankt werden. Neben dem Standort in Rostock kann am Donnerstag auch an jeweils einer Tankstelle in München, Mainz, Marsberg und Riedstadt gratis Sprit erworben werden.

Von OZ