Rostock: 200 ungeeignete Astrazeneca-Dosen verimpft

Rostock

Alleine in der Hansestadt Rostock sind nach Angaben von Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) rund 200 Dosen aus der ungeeigneten Charge des Astrazeneca-Impfstoffs verabreicht worden. Unklar ist, wie viele davon im Impfzentrum der Stadt, an den Kliniken und bei Hausärzten gespritzt wurden.

Die Impfung mit dem Wirkstoff sei sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls gestoppt worden, versicherte Bockhahn. Bislang seien ihm keine außergewöhnlichen Impfreaktionen der Betroffenen bekannt geworden.

Leser-Umfrage: Würden Sie sich mit Astrazeneca impfen lassen?

Zu kalt transportiert

Bei einer Charge von Astrazeneca-Impfdosen in MV war am Montag offenbar der vorgeschriebene Temperaturbereich von 2 bis 8 Grad Celsius für Lagerung und Transport nicht eingehalten worden. Betroffen waren mehrere Tausend Dosen. Sie wurden offensichtlich zu kalt transportiert.

Das Verimpfen dieser Charge wurde vom Gesundheitsministerium vorsorglich landesweit ausgesetzt. Die Ursache für die Panne soll rasch aufgeklärt werden, kündigte das Ministerium an. Der erste Teil der Lieferung, der am vergangenen Donnerstag in MV eingetroffen war, ist demnach nicht betroffen.

Von Axel Büssem