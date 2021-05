Rostock 2030: So stellen sich Schüler die Hansestadt der Zukunft vor

Rostock

Wie soll Rostock im Jahr 2030 aussehen? Dieser Frage gingen Schüler der Don-Bosco-Schule bei einem Ideenwettbewerb auf den Grund. Die Ergebnisse präsentierten sie am Dienstagvormittag bei einer Online-Konferenz. Ob Pappmodelle der Stadt oder humorvolle Kurzvideos – die jungen Rostocker zeigten sich kreativ.

Themen wie Klima- und Umweltschutz sowie soziale Gerechtigkeit beschäftigten sie dabei besonders. „Es ist cool, dass wir angeregt wurden, uns mit der Frage auseinanderzusetzen“, sagte die 17-jährige Marieke Münch. „Man denkt ja eher selten darüber nach.“

Mehr Grünfläche für Rostock

Eine oft genannte Idee: mehr Grünflächen in der Stadt. So erstellten einige Schüler eine von einem Strichmännchen geführte Videotour durch die Innenstadt. Zu sehen waren unter anderem eine Grünfläche auf dem Neuen Markt und ein idyllischer Park am Stadthafen.

Auch bei den Schülerinnen Linda von Wedelstedt, Selma Kreutzer und Freya Siewers lag der Stadthafen im Fokus. Die jungen Frauen hatten Ideen für eine Umgestaltung. „Wir stellen uns eine Parkanlage mit Bühne, Spielplätzen und Sportplätzen vor.“ Gastronomie dürfe dabei aber nicht zu kurz kommen, betonten sie. „Der Hafen soll ein Treffpunkt für Besucher jeden Alters sein und den perfekten Freizeitort darstellen.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch eine Gruppe Sechstklässler machte sich Gedanken. Ein Video, in dem ein buntes, selbst gebasteltes Modell der Hansestadt zu sehen war, zeigte ihre Vision einer grünen Hansestadt. Ihr Vorschlag: Eine Erlebnisheide entlang der Warnow, mit kleinen Parcourswegen und vielen einheimischen Tieren. „Das wäre touristisch ein Highlight für Familien mit Kindern.“

Schüler wollen eine nachhaltige Hansestadt

In vom Videoportal TikTok inspirierten Kurzvideos zeigten die Schülerinnen und Schüler sich humorvoll. So gab es unter anderem einen sprechenden Mülleimer zu sehen, der jede hundertste Person, die Müll einwirft, lobt und ihr etwas Kleingeld spendiert.

Auch andere Beiträge thematisierten Nachhaltigkeit. So gab es Ideen für regelmäßige Flohmärkte, um häufiger gebrauchte Kleidung zu kaufen und den CO2-Ausstoß in der Kleidungsindustrie zu senken. Auch Vorschläge für den Wohnungsbau mit nachhaltigen oder recycelbaren Materialien oder die effizientere Nutzung von Turnhallen, die außerhalb von Sportzeiten meist leer stehen, gab es zu hören.

Geschlechtergleichheit und Unterstützung für Benachteiligte

Sozial Benachteiligten, wie Sozialhilfeempfängern, Obdachlosen oder Menschen mit geringem Einkommen, zu helfen, war das Ziel von Karl Machka. Er und einige Mitschüler drehten ein Video, in dem sie das Konzept „Soziales Hotel“ vorstellten – Ein Gasthaus, das von der Stadt finanziert wird, ausschließlich Hilfsbedürftige einstellt und ihnen damit hilft, wieder Fuß in der Arbeitswelt zu fassen. „Die Menschen hätten dann die Möglichkeit, sich zu entwickeln und ihren Lebenslauf zu füllen“, so Machka.

Eine Gruppe Schülerinnen kritisierte in einem Kurzvideo bestehende Geschlechterklischees und Ungleichheiten, besonders in der Bildung. Sie forderten dazu auf, Ungerechtigkeiten anzugehen, und wünschten sich für Rostock 2030 eine Stadt, in der das Geschlecht keine Rolle mehr spielt.

Oberbürgermeister nimmt Ideen ernst

Der Ideenwettbewerb ging auf eine Veranstaltungsreihe der Don-Bosco-Schule Ende vergangenen Jahres zurück. Beim siebten „MeetUp“, wie die Online-Konferenzen genannt wurden, diskutierte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen mit und gab den Anreiz für den Ideenwettbewerb.

Madsen: „Nicht alles wird umsetzbar sein, aber ich möchte die Ideen ernst nehmen und aufgreifen.“ Er sehe den Beginn einer dauerhaften Kooperation mit der Schule. Schulleiter Gert Mengel hofft zudem auf eine Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen. „Richtig schön wird es erst, wenn wir uns alle vernetzen und die Schüler dieser Stadt zusammenbringen.“

Von Anh Tran