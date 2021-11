Rostock

Ein 43 Jahre alter Mann muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Rostock wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall, Urkundenfälschung, Urkundenunterdrückung und Unfallflucht verantworten. Er soll für eine sich über zwei Jahre hinziehende Diebstahlserie von Motorrädern in Rostock verantwortlich sein, die erst im Oktober vergangenen Jahres mit seiner Festnahme endete. Viele Biker in der Hansestadt atmeten damals auf.

Laut Anklage soll Heiko C. zwischen Oktober 2018 und Oktober 2020 insgesamt 24 Motorräder im gesamten Rostocker Stadtgebiet gewerbsmäßig gestohlen haben. Darunter namhafte Marken wie Suzuki, Honda, Kawasaki, BMW, Yamaha oder Aprilia.

Unfall auf Spritztour mit gestohlenem Motorrad

Dabei, so der Anklagevorwurf, ging der 43-Jährige immer nach demselben Muster vor. Er knackte die Bremsscheiben- oder Lenkradschlösser und tauschte die amtlichen Kennzeichen. Mit manchen der entwendeten Maschinen fuhr er zeitweise im öffentlichen Straßenverkehr.

Einmal verursachte er bei einer seiner „Spritztouren“ sogar einen Unfall, indem er gegen eine Litfaßsäule stieß. Er ließ die Maschine am Unfallort zurück und flüchtete. Die gestohlenen Maschinen hatten einen Wert zwischen 500 und 6000 Euro.

Zwar wurde eine Vielzahl des Diebesguts wieder aufgefunden, einige Maschinen jedoch nicht. Damit entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.

Deal: Sieben Jahre Haft gegen Geständnis

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten zu Prozessbeginn vor, sich einen „Vermögensnutzen von nicht unerheblichem Wert“ verschafft zu haben. Der 43-Jährige wurde wegen 28 Straftaten angeklagt, von denen allein 24 Fälle das Stehlen von Motorrädern darstellen. Er hat bereits 26 Eintragungen im Strafregister, ist einschlägig vorbestraft, saß bereits zehn Jahre im Gefängnis und hat die neuerlichen Taten unter Führungsaufsicht begangen.

In einer Verständigung zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung stellte man dem 43-Jährigen eine Haftstrafe von sieben Jahren in Aussicht, wenn er ein umfassendes Geständnis ablegt. Die Strafe kann allerdings noch höher ausfallen, wenn sich neue Tatsachen ergeben, die bisher nicht bekannt waren. Der Angeklagte stimmte dem „Deal“ zu und will sich am nächsten Verhandlungstag, am kommenden Dienstag, zu den Vorwürfen äußern.

Von Stefan Tretropp