Rostock-Lütten Klein

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag in Lütten Klein einen ziemlich betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Polizei war der 29-Jährige mit seinem Rennrad auf Höhe der Bushaltestelle am S-Bahnhaltepunkt Lütten Klein unterwegs. Als er ein Einsatzfahrzeug der Bundespolizei erkannte, wollte er abrupt seine Fahrtrichtung ändern. Dies gelang dem jungen Mann laut Schilderung der Polizei jedoch nicht. Er stürzte mit seinem Fahrrad. Als sich die Beamten sich näherten, versuchte dieser aufzustehen, um laut Angaben der Polizei wegzulaufen.

Auf die Beamten habe der Radfahrer in seinem Bewegungsabläufen sichtlich unkoordiniert gewirkt. Der Mann sei nicht mehr in der Lage gewesen, sein Fahrrad zu schieben. Daraufhin untersagten die Bundespolizisten ihm die Weiterfahrt. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und dass der Mann Schwierigkeiten hatte, sich zu artikulieren. Hinzugezogene Landespolizisten stellten vor Ort einen Atemalkoholwert von 2,21 Promille fest. Den 29-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Von OZ