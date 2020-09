Rostock

Ein Handy während der Fahrt zu benutzen, ist nicht nur im Auto verboten. Die Polizei in Rostock wollte am Sonnabend, 12. September, einen Mann in der St.-Petersburger-Straße kontrollieren, der während der Fahrt mit seinem E-Bike ein Handy bediente. Doch der Radfahrer floh über ein Tankstellengelände in Richtung einer Grünanlage. Er warf zunächst sein Fahrrad weg und später seine Umhängetasche in ein Gebüsch.

Die Polizeibeamten holten den Mann aber ein. Der 29-Jährige ist der Polizei bereits bekannt. Er wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt.

E-Bike vermutlich gestohlen

Bei der Kontrolle des E-Bikes stellten die Beamten fest, dass sämtliche Identifikationsmerkmale entfernt und der Antrieb vermutlich manipuliert worden waren. Eventuell ist das E-Bike gestohlen. Das Fahrrad wurde für eine Begutachtung, Beweis- und Eigentumssicherung beschlagnahmt. In der weggeworfenen Umhängetasche fanden die Polizisten Bargeld im hohen dreistelligen Bereich sowie betäubungsmittelähnliche Stoffe.

Der 29-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und es wurde ihm Blut abgenommen. Die Polizei hat Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Betäubungsmittelgesetz sowie bezüglich des besonders schweren Diebstahls und der Teilnahme am Straßenverkehr unter der Wirkung berauschender Mittel aufgenommen.

