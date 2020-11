Rostock

Nach einer größeren Serie von Autobeschädigungen sowie dem Klau von Autoteilen und einem Kleinbus fahndet die Polizei in Rostock weiter nach den Tätern. Die Suche nach den Verursachern blieb bis Sonntagabend ohne Erfolg, wie ein Polizeisprecher in der Hansestadt sagte. Insgesamt waren in der Nacht zu Samstag mindestens 34 Autos in drei Stadtteilen im Zentrum attackiert worden. Der Gesamtschaden wurde auf rund 40 000 Euro geschätzt.

Allein mehr als 30 Autos wurden im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt demoliert. Hier wurden Außenspiegel abgetreten, Scheiben zerstört oder Blechteile eingebeult. Die Ermittler konnten den Weg der unbekannten Täter über mehrere Straßen hinweg nachvollziehen. Ein Motiv für diese Zerstörungen sei noch nicht bekannt.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Kompletter Kleinbus gestohlen

In der gleichen Nacht versuchten Unbekannte, mindestens drei weitere Autos zu stehlen. Als sie dabei scheiterten, seien bei zwei Fahrzeugen Navigationsgeräte, eine Standheizung sowie Türgriffe abmontiert und entwendet worden. In einem Fall wurde ein Kleinbus komplett gestohlen.

Von RND/dpa