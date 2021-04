Rostock: 300 Kunden des Kabelnetzbetreibers Infocity gucken die Röhre

Rostock

​Kein Fernsehen und kein Internet: 300 Kunden des Rostocker Kabelnetzbetreibers Infocity gucken seit Freitag wegen eines defekten Kabels buchstäblich in die Röhre. Betroffen von dem Netzausfall sind die Anwohner der Bereiche Ferdinandstraße, Am Güterbahnhof, Blücherstraße und Bahnhofstraße, so Sprecherin Katrin Luczak. Ursache sei ein Erdkabelschaden, der durch eine Baustelle in der Lindenstraße verursacht worden sei. Das sei auch der Grund, warum am Wochenende kein Notdienst ausrückte. „Für die Baustelle haben unsere Techniker keine alleinige Zugangsberechtigung. Da wir am Wochenende dort niemanden erreichen konnten, waren uns die Hände gebunden“ so Luczak.

„Um Platz für die Reparatur zu schaffen, brauchen wir schweres Gerät“

Nun arbeite man mit Hochdruck daran, das Problem zu lösen. Doch das gestalte sich nicht so leicht: „Das Problem ist die Lage des Kabels. Um das zu reparieren müssen wir zunächst Platz schaffen, dafür brauchen wir schweres Gerät“, so Luczak. Sie hoffe, dass der Schaden im Laufe der Woche behoben werde. „Das ist sehr ärgerlich und natürlich auch für uns eine besondere Situation, da solche Einsätze nicht zu unserem Tagesgeschäft gehören“, so die Sprecherin. Betroffen seien rund 300 Kabelanschlusskunden – 150 davon surfen zusätzlich zum Fernsehen im Netz.

Mögliche Entschädigung für Kabelfernsehausfall

„Uns ist bewusst, dass es gerade aufgrund von Homeoffice und Homeschooling ärgerlich für die Betroffenen ist“, so Luczak. Doch diese könnten für die Unannehmlichkeiten entschädigt werden: „Jeder, der einen Kabelfernsehausfall hat, kann sich natürlich an uns wenden. Internetkunden richten sich am besten direkt an den Anbieter Vodafone, wir leiten die Anfragen aber auch gern weiter.“

Von Stefanie Büssing