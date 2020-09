Rostock

Das Landgericht Rostock hat einen 39-Jährigen wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der Mann hatte in der Nacht zum 31. Dezember 2019 seinen 62 Jahre alten Vater und seine 61 Jahre alte Mutter mit einer Vielzahl von Stichen umgebracht. Die Tat sorgte angesichts der Brutalität für großes Entsetzen in der Hansestadt. Das Gericht sieht eine besondere Schwere der Schuld, eine Haftentlassung nach 15 Jahren ist damit ausgeschlossen.

Angeklagter sprach von jahrelangen Demütigungen

Der Angeklagte lebte seit mehreren Jahren wieder bei seinen Eltern in Rostock-Dierkow. Einige Stunden nach der Tat stellte er sich der Polizei. Als Motiv für die Tat gab er während des Prozesses jahrelange Demütigungen durch die Eltern an. Die Staatsanwaltschaft und der Verteidiger hatten in ihren Plädoyers eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes am Vater und wegen Totschlags der Mutter gefordert.

