Rostock

Die Polizei in Rostock bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 64-jährigen Helga Röhr. Die Vermisste verließ am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr die Klinik in der Gehlsheimer Straße im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf in unbekannte Richtung.

Frau Röhr ist circa 1,60 Meter groß, hat eine kräftige Statur, schulterlange schwarze Haare und trägt eine lange schwarze Stoffhose und Gummilatschen mit roten Blumen. Wahrscheinlich hat sie zudem ein dünnes kurzärmelige Oberteil an.

Polizei bittet um Hinweise

Die Vermisste ist nur bedingt orientierungsfähig und nicht der Witterung entsprechend bekleidet. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Rostocker Polizei führten bisher nicht zum Auffinden der gesuchten Person.

Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Person nimmt das Polizeirevier Dierkow unter 0381/6588224, jede andere Polizeidienstelle oder die Internetwache unter entgegen.

Von OZ