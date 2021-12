Rostock

Der Immobilien-Projektentwickler Bonava hat den Verkauf der ersten Wohnungen des Neubauquartiers „Ahorngärten“ in Rostock-Groß Klein gestartet. Auf einem knapp 7000 Quadratmeter großen Grundstück nahe des Iga-Parks entsteht bis 2024 ein Neubauensemble aus drei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 84 Eigentumswohnungen.

Im Angebot sind vorrangig größere Drei- und Vierzimmerwohnungen mit bis zu 107 Quadratmetern Wohn-/Nutzfläche. Auch einige Zweizimmerwohnungen sollen entstehen. Alle Wohnungen erhalten einen Balkon oder eine Terrasse.

Große Wohnungen für Familien – Mangelware in Rostock

„Für Familien ist es in Rostock schwer, ein neues Zuhause mit genügend Platz zu finden. Deshalb haben wir das Quartier von Anfang genau auf diese Zielgruppe zugeschnitten. Und das gilt nicht nur für die Wohnungen selbst, sondern auch besonders für die Außenbereiche, deren Gestaltung in vielerlei Hinsicht vom Iga-Park inspiriert ist. Die geplanten Innenhöfe sind wie gemacht für gemeinschaftliche Treffen mit den Nachbarn“, erklärt Bonava-Projektleiter Michael Zühlke.

„Üppige Bepflanzungen und kleine Hügel zum Toben wechseln sich in den Höfen mit Spielbooten und weiteren Klettergeräten für die Kleinen ab“, so beschreibt das deutsch-skandinavische Immobilienunternehmen die Pläne in Groß Klein. Direkt daneben sollen ein Pavillon und viele Pflanzkästen zum Entspannen, Plaudern und gemeinschaftlichen Gärtnern einladen.

In Groß Klein sollen in Nähe des Iga-Parks 84 Eigentumswohnungen entstehen. Baustart der "Ahorngärten" soll im Frühjahr 2022 sein. Quelle: Bonava

Spielplätze und Stellplätze sollen barrierefrei erreichbar sein

„Grün- und Spielflächen werden durch Weidenzäune von Verkehrsflächen getrennt, eine im wahrsten Sinne natürliche Grenze für den Spieltrieb der kleinen Bewohner der Ahorngärten. Die können sich durch diesen Schutz sicher im Quartier bewegen“, heißt es bei Bonava. Autos sollen ausschließlich außerhalb der Höfe oder direkt in der zentralen Tiefgarage unterhalb des Ensembles parken. Alle Ebenen, Wege und Eingänge sollen von dort barrierefrei erreichbar sein.

Neue Wohnungen für Rostock In quasi allen Stadtteilen von Rostock sollen in den kommenden Jahren Tausende neue Quartiere entstehen. Vor allem große Wohnungen werden dringend gebraucht. Die größte Stadt des Landes verfügte Anfang des Jahres über 122 761 Wohnungen. Davon befinden sich laut Statistik 108 456 in Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen. Zahlreiche Immobilienunternehmen wollen in den nächsten Jahren tausende neue Wohnungen anbieten. Die Nummer eins auf dem hiesigen Wohnungsmarkt ist die stadteigene Wohnungsgesellschaft Wiro. Sie besitzt nicht nur 35 000 eigene Wohnungen, sondern wird in den kommenden fünf Jahren immerhin 1500 neue Wohnungen errichten. In der Thierfelderstraße im Hansaviertel entstehen unter anderem 170 Wohnungen. Davon sind 40 sozial geförderte Wohneinheiten. Auch das Immobilienunternehmen Semmelhack will den eigenen Wohnungsbestand erhöhen und bis 2023 etwa 2200 Wohnungen anbieten. In Toitenwinkel in der Pablo-Picasso-Straße startet zum Beispiel nach dem Abbruch der alten Gebäude der Neubau. Bis 2023 sollen hier 103 Wohnungen entstehen. Der Quadratmeterpreis dürfte bei 9,50 Euro liegen.

„Unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen in den Ahorngärten ein Wohnumfeld zum Wohlfühlen schaffen. Und dieses Konzept kommt bei den Rostocker Eltern gut an. Wir haben schon jetzt eine lange Kandidatenliste“, verrät Michael Zühlke. Zwischen 259 900 und 469 000 Euro sollen die 67 bis 108 Quadratmeter großen Wohnungen jeweils kosten.

Fertigstellung soll im Sommer 2024 sein

Die ersten Bauvorbereitungen auf dem Gelände sollen in Kürze starten. Der eigentliche Baubeginn für die Hochbauarbeiten ist für das Frühjahr avisiert. Im Sommer 2024 sollen die Ahorngärten fertig sein.

Mehr als 2000 Häuser und Wohnungen stellte das Unternehmen Bonava allein im vergangenen Jahr fertig. In Rostock wurden bislang nur Ferienimmobilien gebaut. Nun greift das Unternehmen am Wohnungsmarkt an. Neben den Wohnungen in Groß Klein plant Bonava dafür bereits ein zweites Bauvorhaben mit Einfamilienhäusern in Ribnitz-Damgarten.

„Insbesondere in Rostock ist der Bedarf an neuem Wohnraum enorm, so dass wir hier sehr aktiv auf Grundstückssuche sind“, bestätigte Regionsleiter Helmut Kunze. „Unsere Konzepte gehen dabei über den reinen Bau von Häusern hinaus. Wir wollen ein echtes Zuhause und ein Wohnumfeld zum Wohlfühlen schaffen.“ Ein besonderer Fokus soll deshalb auf der Außengestaltung am Kleinen Warnowdamm liegen. Diese soll nicht nur Elemente aus dem nahen Iga-Park aufgreifen, sondern ebenfalls als Ausgangspunkt für eine aktive Nachbarschaft dienen.

