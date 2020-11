Rostock

Die Zahl 879 leuchtet auf dem Neuen Markt in Rostock. Gelegt wurde sie auf dem Boden mit Hilfe von 879 Kerzen. Jede steht symbolisch für eine Rostockerin, die im vergangenen Jahr in den Einrichtungen des Vereins „Stark machen“ Hilfe vor häuslicher oder sexualisierter Gewalt gesucht hat.

„Die Gewalt findet oft im Verborgenen statt. Wir wollen an einem öffentlichen Ort darauf aufmerksam machen und den Betroffenen Mut geben, sich Hilfe zu holen“, sagt Ulrike Bartel, Geschäftsführerin des Vereins.

Auch Birgit Kähler vom Rostocker Frauenhaus betont, dass es für Frauen noch immer viele Hürden gibt. „Viele haben Angst, ihren Partner zu verlassen, wissen nicht, ob sie alleine zurechtkommen, wie es mit den gemeinsamen Kindern ist“, sagt sie. „Es ist wichtig, auf das Thema aufmerksam zu machen. Die Dunkelziffer ist hoch.“

Anti-Gewalt-Woche in Rostock

Neben der Kerzen-Aktion wird die neue kommunale Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt Rostock, Wenke Brüdgam, gemeinsam mit Ulrike Bartel am Mittwoch vor dem Rostocker Rathaus die international bekannte Fahne von Terre des Femmes gegen Gewalt an Frauen hissen. „Wir wollen die Bevölkerung aufrütteln, an die Menschen appellieren, nicht wegzuschauen“, so Kähler vom Frauenhaus.

Die in dieser Woche stattfindende Anti-Gewalt-Woche in Rostock steht daher unter dem Motto „Zivilcourage hilft!“. Betroffene zu unterstützen, sich der Gewalt zu entziehen, gewalttätige Beziehungen zu beenden – das erfordere Zivilcourage.

Viele Fallbeispiele

Der Verein erlebt immer wieder Situationen, in denen das Eingreifen Außenstehender geholfen hätte. So wie im Fall der 14-jährigen Anna, die auf ihrem Weg zur Schule von einem Mann angesprochen wird. Sie hat keine Lust, mit ihm zu reden, findet ihn komisch. Er beginnt, ihr Komplimente zu machen. Anna fühlt sich unwohl, ist froh, an der Straßenbahnhaltestelle anzukommen, an der weitere Leute stehen.

In Hörweite zweier Erwachsener haucht der Mann: „Du siehst schon so erwachsen aus. Hast ’nen geilen Arsch“. Anna wird schlecht. Im Augenwinkel sieht sie, wie sich ein junger Mann zu ihrer Rechten entfernt, eine Frau tippt wild in ihr Handy. Als zeitgleich zwei Bahnen kommen, schafft es Anna, den Mann abzuschütteln.

Angst vor Zivilcourage

Nach Angaben von Lena Melle von der Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt in Rostock sind vor allem die Angst und der Unwille, in eine unangenehme Situation involviert zu werden, Gründe, wegzuschauen. „Gefragt, was ein Eingreifen so schwer macht, erzählen die Jugendlichen oder Erwachsenen dann oft vom Zweifel an der eigenen Wahrnehmung, von der Sorge, sich zu blamieren, wenn man die Situation falsch einschätzt“, sagt sie.

„Die Hoffnung, dass sich die Situation von selbst oder durch Dritte klärt, verzögert ein eigenes Handeln zudem.“ Die Sozialpädagogin empfiehlt Menschen, die eine übergriffige Situation beobachten, zuallererst ihrer Wahrnehmung und ihrem Gefühl zu vertrauen. „Sprechen Sie die scheinbar betroffene Person an, fragen Sie, ob sie Hilfe benötigt. Oder nutzen Sie einen Vorwand, um in Kontakt zu kommen und sie aus der Situation zu lösen.“

Kontakt für Betroffene 879 Frauen haben sich im Jahr 2019 bei den Beratungsstellen des Vereins „Stark machen“ Hilfe geholt. Die Zahl ist rückläufig. 2018 waren es 943, 2017 insgesamt 1017. Im ersten Halbjahr 2020 waren es jedoch bereits 507. Der Verein rechnet mit einer großen Dunkelziffer. Kontakt für Betroffene Frauenhaus Rostock: Tel. 0381/45 44 06 oder frauenhaus@stark-machen.de Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking Rostock: Tel. 0381/45 82 938 oder interventionsstelle.rostock@stark-machen.de Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking Stralsund: Tel. 03831/30 77 50 oder interventionsstelle.stralsund@stark-machen.de Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt Rostock: Tel. 0381/440 32 90 oder fachberatungsstelle@stark-machen.de Psychosoziale Prozessbegleitung Rostock: Tel. 0176/568 335 68 oder prozessbegleitung@starkmachen.de Beratung für Menschen in der Sexarbeit: Tel. 0381/24 37 99 48 oder Sela@stark-machen.de

Ausstellung online

Begleitend zur Anti-Gewalt-Woche hat „Stark machen“ im Frühjahr einen Plakatwettbewerb zum Thema ausgerufen. Coronabedingt kann die Ausstellung im Frauenkulturverein „Die Beginen“ zwar nicht wie geplant eröffnet werden, die Plakate werden aber im Laufe der Anti-Gewalt-Woche im ganzen Stadtgebiet auftauchen – als dezentrale Ausstellung in Friseursalons, Geschäften und Arztpraxen.

Dort sollen sie zur persönlichen oder auch öffentlichen Auseinandersetzung mit häuslicher und sexualisierter Gewalt anregen. Bis Ende des Jahres sind die Plakate darüber hinaus noch in der Online-Ausstellung www.starkmachen2020.de zu sehen.

Von Katharina Ahlers