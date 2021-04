Rostock: Absage für Messe „Flair am Meer“

Rostock

Die Messe „Flair am Meer“, die für das Christi-Himmelfahrt-Wochenende im weitläufigen IGA Park Rostock geplant war, wird das zweite Mal in Folge nicht stattfinden. Eine Veranstaltungsfläche von über 36 000 m², frische Luft, breite Wege und ein erprobtes Hygienekonzept schienen die idealen Voraussetzungen zur Durchführung der Messe zu sein.

„Die aktuell steigenden Infektionszahlen in Deutschland sowie die Gespräche über einen bundeseinheitlich verschärften Lockdown haben uns zu einer erneuten Absage der beliebten Flair am Meer mit Themen rund um Garten, Wohnen, Lifestyle und Genuss gezwungen. Wir sind unendlich traurig, doch haben wir auch unsere Verantwortung als Veranstalter im Blick“, begründet Petra Burmeister, Geschäftsführerin der inRostock GmbH Messen. Rund 100 Aussteller standen wie 2019 in den Startlöchern, um an vier Veranstaltungstagen Besuchern Trends, Neuheiten & Inspirationen zu bieten.

Die ausstellenden Unternehmen kämen aus ganz Deutschland mit den unterschiedlichsten Infektionsgeschehen und Inzidenzzahlen. Teilweise liegen diese laut RKI-Statistik in einem Risikogebiet oder vereinzelt sogar in einem Hochrisikogebiet. Dieser Umstand verschärfe die Situation zusätzlich.

Pandemie bremst Veranstalter aus

„Wir waren voller Optimismus, mit der Flair am Meer nach vielen ruhigen Monaten den Startschuss für Messen mit ‚Sicherheit‘ geben zu können. Vieles war bereits vorbereitet, unter anderem wurden Künstler gebucht, Plakate gedruckt und Durchführungskonzepte erstellt. Nun stehen wir drei Wochen vor Veranstaltungsaufbau und die aktuellen Entwicklungen der Pandemie bremsen uns aus“, sagte Andreas Markgraf, Geschäftsbereichsleiter der HanseMesse.

Die nächste Flair am Meer soll wieder zu Christi Himmelfahrt vom 26. bis 29. Mai 2022 im IGA Park Rostock veranstaltet werden.

Von OZ