Rostock

Platz für bis zu 2000 neue Einwohner – und bis zu 1200 neue Jobs „vor der Haustür“. Autos müssen draußen bleiben, stattdessen gibt es viele Grün im Viertel und als „Landmarke“ ein Hochhaus: So stellen sich die Städteplaner des Berliner Büros Machleidt das Vorzeigeprojekte der Bundesgartenschau 2025 vor – das neue Warnowquartier am Ostufer des Flusses.

Seit wenigen Wochen liegen die ersten Entwürfe für das neue Viertel vor, Ende September soll die Bürgerschaft den Planungen ihren Segen erteilen. Eigentlich. Denn die Pläne sind umstritten, gleich vier Fraktionen wollen Änderungen. Und fest steht bereits: Zur Buga wird im Warnowquartier definitiv wenig oder vielleicht sogar nichts fertig werden.

Das alles ist geplant

Im Auftrag der Stadt hat das Büro Machleidt ein Wohngebiet der Zukunft entworfen. Autos parken am Rand in Quartiersgaragen. Die Gebäude haben bis zu sechs Geschosse, die neue Landmarke sogar bis zu zwölf. Mindestens drei große Plätze soll es im Viertel geben – umsäumt von Restaurants und Bars. Herzstück werden gleich drei „Sonderprojekte“: Die Werkstätten des Volkstheaters sollen im Warnowquartier ein neues Zuhause bekommen – nicht nur als Ort zum Arbeiten, sondern auch als Ort der Kultur. Und in dem Viertel ist das neue Umweltbildungszentrum vorgesehen – mit einzigartigem „Labor für alle“ auf einem Steg im Fluss. Und Mitten im neuen Stadtviertel soll ein Mehrgenerationenhaus entstehen – inklusive Kita für die Jüngsten. Auch über eine neue, weitere Grundschule denkt die Stadt bereits nach.

So stellen sich die Planer des Berliner Büros Machleidt das Warnowquartier vor. Quelle: Büro Machleidt/Hansestadt Rostock

Zum Dierkower Damm hin – am Rand des Warnowquartiers – sehen die Planer Platz für Handwerks- und Produktionsbetriebe vor. Ebenso den neuen Warnowcampus für Coworking, für Forschungsinstitute und die Kreativwirtschaft. Leben und Arbeiten am Wasser ist das große Ziel. Einen großen Supermarkt wollen die Planer ansiedeln. Im Nordwesten schließt der neue Stadtpark auf der alten Gehlsdorfer Deponie an, im Südosten der Osthafen, der ebenfalls umgestaltet werden soll.

Diese Probleme gibt es noch

Doch die Fraktionen in der Bürgerschaft sind mit dem Entwurf so noch nicht glücklich: Vor der Septembersitzung sollen die Planer etliche Sonderwünsche einarbeiten. So will die SPD das Areal zum Mustergebiet für „inklusives Wohnen“ machen. Das wiederum will das Rathaus nicht: „Das würde uns zehn Monate zurückwerfen. Wir müssten vieles neu planen“, sagt Andreas Schulz, Büroleiter von Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zusammen mit dem Rostocker Bund, den Linken und den Grünen fordern die Sozialdemokraten zudem, dass keine Flächen verkauft werden. Nur Erbpacht soll gestattet sein – und auch nur, nach einer Konzeptausschreibung. „Die Höhe der Pacht, die ein Investor zahlen will, spielt dann nicht die wichtigste Rolle – sondern, was er plant. Wie ökologisch ist das Vorhaben und wie sozial? Wie sehen die Energielösungen aus?“, erklärt OB-Büroleiter Schulz.

Sybille Bachmann vom Rostocker Bund will zudem das Mehrgenerationenhaus verlegen – an den Rand. Damit Eltern leichter ihre Kinder bringen und abholen können. Gleiches fordert sie für die Theaterwerkstatt. Auch sie soll mit Fahrzeugen erreichbar sein.

So eng ist der Zeitplan

Wird das neue Viertel zur Buga fertig sein? Andreas Schulz bezweifelt das stark: „Das Warnowquartier wird eher 2030 komplett bebaut sein als 2025“, sagt er. Wenn die Bürgerschaft den Plänen zustimmt, wird ein neuer Bebauungsplan erarbeitet. 2022 könne die Konzeptausschreibung für die einzelnen Parzellen starten. „Vielleicht wird zur Buga schon auf zwei Baufeldern gebaut. Das wäre gut. Wie wir wollen zeigen, wie aus einer Brache, einem alten Industrieareal etwas Neues wird“, so Schulz.

So stellen sich die Planer des Berliner Büros Machleidt das Warnowquartier vor. Quelle: Büro Machleidt/Hansestadt Rostock

Immerhin: Theaterwerkstatt, Mehrgenerationenhaus und auch das neue Umweltbildungszentrum sollen 2025 fertig sein. Andere Teile des Quartiers könnten zur Blumenschau aber noch als Parkplatz für die Besucher genutzt werden.

Was aus Veolia wird

Ein Sorgenkind der Planungen bliebt die Firma Veolia. Der Abfallriese betreibt auf Teilen des künftigen Quartiers eine Recyclinganlage für PET-Flaschen. Ursprünglich wollte die Stadt dem Konzern die Flächen abkaufen. „Das dürfen wir aber nicht“, sagt Schulz. Veolia sei bereit, umzuziehen – ins Güterverkehrszentrum nach Hinrichsdorf. Den Umzug und die neuen Anlagen zu bezahlen – selbst indirekt – sei nicht mit EU-Recht vereinbar, ein wettbewerbsrechtliches Problem. „Das sagen jedenfalls unsere Juristen.“

Nun sollen die Investoren direkt mit Veolia reden, die Flächen selbst erwerben. „Veolia ist dafür offen. Es gibt bereits gute Gespräche mit möglichen neuen Eigentümern“, heißt es aus dem Rathaus.

Von Andreas Meyer