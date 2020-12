Rostock

Neben dem Fledermaus-Zoff zwischen Investor und Rostocks Rathaus sorgt auch der Zustand der Buchbinderstraße am Hansekarree in der Innenstadt für Ärger. Obwohl schon lange die ersten Bewohner in die modernen Eigentumswohnungen eingezogen sind, sieht der Bereich zwischen Neubau und Parkplatz noch immer nach einer Baustelle aus. Schutt, Müll und Container prägen das Bild. Fußgänger müssen sich ihren Weg auf einem Trampelpfad bahnen.

Wie der Investor, die Randalswood Germany GmbH, auf OZ-Nachfrage mitteilt, ist die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS) für die Sanierung der Straße zuständig. „Wir hätten uns gewünscht, dass hier früher etwas passiert wäre“, sagt Architekt Christian Solbrig. Durch die sich hinziehenden Verhandlungen mit der RGS sei sogar der Einzug eines Edeka-Biomarktes im Erdgeschoss des Hansekarrees gescheitert.

Anzeige

Suche nach neuen Gewerbe-Mietern

Es sei schwierig gewesen, die Anlieferung für den Biomarkt zu sichern. „Dass Edeka abspringt, hat uns getroffen. Der Markt wäre für das gesamte Projekt sehr schön gewesen“, sagt Solbrig. Das Baumaterial, das aktuell auf der Straße zu sehen ist, sei für den Innenausbau vorgesehen gewesen.

Randalswood sei nun auf der Suche nach einem neuen Mieter. Insgesamt stünden noch 1800 Quadratmeter für Gewerbe zur Verfügung. „1000 Quadratmeter waren für Edeka vorgesehen, 400 Quadratmeter bekommt ein Friseur. Hinzu kommen kleinere Einheiten“, sagt Solbrig. Eine Sanierung der Straße würde die Suche vereinfachen, so der Architekt.

Bauarbeiten sollen Ende 2021 beginnen

Wie die RGS auf OZ-Nachfrage mitteilt, sollen die Bauarbeiten an der Straße Ende 2021 beginnen und knapp zwei Jahre andauern. „Ein abschnittsweises Bauen zur Gewährleistung der Erreichbarkeit für die Anlieger sowie die vorherigen Kanalbauarbeiten von Nordwasser werden diesen Zeitraum in Anspruch nehmen“, teilt RGS-Sprecherin Annekatrin Haker mit.

Als treuhänderischer Sanierungsträger der Stadt setzt die RGS die Erneuerung aller Straßen rings um den Glatten Aal um. Neben der Buchbinderstraße gehören dazu auch Johannisstraße, Kistenmacherstraße und Garbräterstraße. Laut Annekatrin Haker sei schon vor dem Neubau des Hansekarrees klar gewesen, dass der gesamte Bereich dringend saniert werden müsse. Allerdings könne dies erst nach Ende der Hochbauarbeiten geschehen. „Zwischenlösungen sind mit den für das Vorhaben vorgesehenen Fördermitteln nicht umsetzbar“, so die Sprecherin.

Kosten liegen bei rund 3,5 Millionen Euro

Alle Straßen in dem Bereich werden grundhaft saniert. „Dies beinhaltet eine Erneuerung der Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung“, sagt Haker. Auch sind straßenbegleitende breite Fußwege geplant, soweit es der Straßenraum ermögliche. „Zusätzliche Baumstandorte sind vorgesehen sowie ergänzend auch mehrere Bankstandorte.“ Die Sanierung und die Erneuerung der Regenentwässerungsleitungen sollen rund 3,5 Millionen Euro kosten.

Lesen Sie auch

Haker betont: „Wunsch ist die zügige Realisierung der Straßenbaumaßnahmen im Sinne aller Beteiligten und Betroffenen.“ Solbrig stimmt das positiv: „Wir haben die große Hoffnung, dass die RGS 2021 wirklich anfängt und zügig fertig wird.“ Den Rostockern werden die Arbeiten auf der Straße und der Hochbau auf dem benachbarten Parkplatz aber weiter viel Geduld abverlangen: „Das wird mit Dreck, Lärm und erheblichen Belastungen verbunden sein. Das lässt sich nicht vermeiden“, sagt Solbrig.

Von André Horn