Rostock-Stadtmitte

Nächster Rückschlag für die AfD in der Rostocker Bürgerschaft: Iris Drenkhahn ist aus der Partei ausgetreten. In der aktuellen Liste der Bürgerschaftsmitglieder wird sie bereits als fraktions- und parteilos geführt. Damit besteht die AfD-Gruppe in der Bürgerschaft nur noch aus zwei Mitgliedern: Thomas Koch und Stefan Treichel, gegen den Berichten zufolge ein Partei-Ausschlussverfahren läuft.

Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück teilte mit: „Frau Iris Drenkhahn hat gegenüber der Präsidentin der Bürgerschaft bekannt gegeben, dass sie mit Wirkung zum 11.3.2021 aus der Partei AfD ausgetreten ist.“

Erst im Oktober nachgerückt

Drenkhahn war erst im Oktober für den ausgeschiedenen Burkhard Rohde nachgerückt. Sie war die letzte auf der Liste, die die AfD bei der Aufstellung zur Bürgerschaftswahl 2019 eingereicht hatte. Die AfD war mit acht Kandidaten zur Wahl angetreten. Das hohe Wahlergebnis von 9,6 Prozent sorgte dafür, dass fünf der acht tatsächlich in die Bürgerschaft einzogen. Damit blieben nur drei Nachrücker übrig. Doch zwei von ihnen kamen aus nicht bekannten Gründen nicht zum Zuge und wurden von der Liste gestrichen.

Platz bliebe unbesetzt

Zwei der fünf AfD-Abgeordneten gingen der Partei schon nach einem halben Jahr verloren: Marc Hannemann und Peter Massel wechselten zum Rostocker Bund, was im Fall Hannemann wegen dessen rechtsextremer Vergangenheit als NPD-Mitglied für großes Aufsehen sorgte. Diese beiden Verluste konnte die AfD nicht durch Nachrücker ersetzen, da beide Abgeordnete weiterhin in der Bürgerschaft sitzen.

Die AfD hatte damit nur noch drei Mandate – nach Drenkhahns Abgang sind es nur noch zwei. Sollte Drenkhahn nun auch noch aus der Bürgerschaft ausscheiden, bliebe ihr Platz unbesetzt: Die AfD kann ihn nicht besetzen und für Fraktions- und Parteilose gibt es keine Nachrückerliste.

Von Axel Büssem