Rostock: Aggressive Männer bespucken und belästigten Fahrgäste im Bus

Angst und Schrecken haben fünf Männer in einem Kleinbus der RSAG verbreitet. Sie waren aggressiv und schrien herum. Der Versuch des Busfahrers, sie zu beruhigen, schlug fehl. Am Rostocker Hauptbahnhof stiegen vier von ihnen aus, hinderten den Bus an der Abfahrt. Ein RSAG-Mitarbeiter verriegelte die Türen, bis die Polizei eintraf.