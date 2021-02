Rostock

Knapp fünf Wochen nach der Hacker-Attacke auf die Rostocker Reederei Aida Cruises hält die Schadsoftware Deutschlands größte Kreuzfahrt-Reederei und auch die Sicherheitsbehörden weiter in Atem. Nun werden neue Details zu dem Cyber-Angriff bekannt, der Aida über Wochen lahmgelegt hat. Kurioses Detail: Nach Angaben der zuständigen Ermittler der Staatsanwaltschaft in Rostock haben die mutmaßlichen Erpresser keinerlei konkrete Forderungen gestellt.

Am 25. Dezember hatten die unbekannten Täter das System der Reederei attackiert – mit einer sogenannten Ransom-Software. Das Schadprogramm verhindert, dass die eigentlichen Nutzer eines Systems auf ihre Daten zugreifen können. In der Regel nutzen die Angreifer diese Technik für Erpressungsversuche: Sie verlangen Geld, um die System wieder freizugeben.

Erpresser-Mail auf Rechner gefunden

Auch im Fall Aida habe es ein solches Schreiben gegeben, das auf einem der infizierten Rechner im Reederei-Netzwerk entdeckt worden sei. „Eine E-Mail, in der Aida aufgefordert wird, mit den Absendern Kontakt aufzunehmen“, sagt der Rostocker Oberstaatsanwalt Harald Nowack. Eine konkrete Forderung, eine Summe etwa, sei darin nicht genannt worden. „Aida hat auf die Mail nicht reagiert“, betont Nowack.

Der Schaden durch den Angriff dürfte aber in die Millionen gehen: Selbst die Bezahlsysteme an Bord der Kreuzfahrtschiffe waren betroffen, Aida musste mehrere Touren wegen der Störungen absagen – weil die Reederei zum Beispiel keinen Zugriff mehr auf Passagierlisten oder Flugdaten der anreisenden Gäste hatte.

Mutterkonzern engagiert Spezial-Firmen

Nowack bestätigt, dass der Angriff auch die Aida-Mutter Carnival in Miami (USA) beschäftigt: „Der Mutterkonzern hat eine ganze Task-Force aufgestellt, um den Vorfall zu untersuchen“, so der Rostocker Staatsanwalt. Carnival habe Anwälte in den USA und Deutschland, aber auch Spezialfirmen für Cyber-Sicherheit mit eigenen Ermittlungen beauftragt.

Nach wie vor habe die Reederei Probleme nach dem Hacker-Angriff: Noch immer stehen nicht alle Systeme zur Verfügung. Betroffen soll unter anderem das Buchungssystem sein. Und: „Die Experten sind noch dabei, den Schaden zu beheben. Und noch immer wissen wir nicht, ob Daten aus dem Netzwerk der Reederei kopiert wurden“, sagt Oberstaatsanwalt Nowack. Aida selbst äußert sich nicht zu den laufenden Ermittlungen.

Täter aus dem Ausland?

Wer hinter dem Angriff steckt und wo die Hintermänner sitzen – die Staatsanwaltschaft macht dazu noch keine Angaben. „Wir sind da dran“, so Nowack. Ob die Täter aus dem Ausland kommen, lässt er ebenfalls offen. „Aber solche Attacken werden nicht nur von ausländischen Kriminellen begangen.“ Nowack weiter: „In einem anderen Fall zum Beispiel sollten die Opfer Geld auf ein Konto bei einer Bank im russischen St. Petersburg überweisen. Wir konnten dann aber ermitteln, dass die Täter dieses Konto nur als Ablenkung benutzt haben: In Wirklichkeit kamen die Angreifer aus Deutschland, aus Regensburg.“

Aida will im März wieder starten

Aida hat bis Ende Februar alle Kreuzfahrten abgesagt. Erst am 6. März soll die „Aidaperla“ ab Gran Canaria wieder zu Törns starten, ab dem 7. März dann auch die „Aidamar“. Ebenfalls am 6. März soll zudem die „Aidastella“ von Mallorca aus zu Mittelmeer-Reisen aufbrechen und die „Aidasol“ ab Hamburg zu Touren in die Fjorde Norwegens. Aida plant zudem, 2021 noch ein neues Schiff in Dienst zu stellen – die „Aidacosma“, die derzeit auf der Meyer-Werft in Papenburg gebaut wird. Der komplette Maschinenraum des Neubaus stammt aus Rostock.

