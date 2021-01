Miami/Rostock

Der Aida-Mutterkonzern Carnival leidet weiter stark unter der Corona-Krise und geht für das vierte Quartal von tiefroten Zahlen aus. Laut vorläufigen Ergebnissen dürfte sich der Nettoverlust in den drei Monaten bis Ende November auf 2,2 Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Euro) belaufen, wie der Konzern am Montag in Miami mitteilte. Vor einem Jahr hatte es noch einen Gewinn von 423 Millionen Dollar gegeben.

Hoffnung auf Besserung ab Mitte 2021

Carnival rechnet damit, dass die Geschäfte bald wieder besser laufen. Für die zweite Jahreshälfte 2021 lägen die Buchungen im historischen Durchschnitt und die Nachfrage für 2022 steige.

Die Corona-Pandemie setzt dem Tourismus-Giganten, zu dem neben der deutschen Aida unter anderem auch die Kreuzfahrtanbieter Costa und P&O Cruises gehören, schon länger stark zu. Der Branchenriese war durch Virus-Ausbrüche auf einigen seiner Schiffe schon recht früh in die Schlagzeilen geraten und so zu einem Symbol der Krise geworden.

Nachdem sich mehrere Passagiere mit dem Corona-Virus infiziert hatten, lag das Kreuzfahrtschiff „Ruby Princess“ Anfang April 2020 in Port Kembla in Wollongong im Hafen. Quelle: Zhu Hongye/dpa

Die Pandemie hat die Kreuzfahrtindustrie seit Mitte März mehr oder weniger zum Stillstand und viele Anbieter in finanzielle Nöte gebracht. Bei Carnival war im April zum Schnäppchenkurs der saudi-arabische Staatsfonds PIF mit gut acht Prozent eingestiegen.

Aida Cruises gibt sich optimistisch

Für Kunden der Carnival-Tochter Aida Cruises aus Rostock dürften diese Hiobsmeldungen aus den USA allerdings ohne Bedeutung sein: Carnival hatte sich bereits bis Mitte 2020 mit Krediten und frischem Kapital in Höhe von fast zehn Milliarden US-Dollar eingedeckt. Carnival-Finanzchef David Bernstein sagte erst kürzlich, das Unternehmen besitze ausreichend Liquidität, um auch das Jahr 2021 ohne Kreuzfahrten zu überstehen.

Auch die Börsen reagierten auf die Zahlen gelassen: Die Aktie rutschte im Schnitt gerade mal 1,5 Prozent ins Minus. In den vergangenen Wochen – unter anderem mit dem Start großangelegter Impf-Kampagnen auch in den USA – hatten die Papiere der Reederei zwischenzeitlich sogar Aufwind erhalten: Sie sind mittlerweile wieder fast drei Mal so viel wert wie noch Ende März.

Aida hofft auf 500 Millionen Euro Kredite

Auch Aida selbst arbeitet daran, sich mit frischem Geld einzudecken: Die Rostocker wollen Kredite von fast 500 Millionen Euro bei Banken aufnehmen. Dafür sollen der Bund sowie die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg bürgen. Nach OZ-Informationen ist der Deal aber noch immer nicht perfekt. Die Reederei hatte gerade erst bis Ende Februar alle Kreuzfahrten abgesagt.

Von dpa/OZ