Rostock/Bremerhaven

Die Meyer-Werft aus Papenburg hat das neue Kreuzfahrtschiff „Aidacosma“ in Bremerhaven an die Rostocker Reederei Aida Cruises übergeben. Nach Reedereiangaben soll das 337 Meter lange Schiff zunächst in Hamburg stationiert werden und ab Februar von dort siebentägige Kreuzfahrten zu europäischen Metropolen unternehmen.

Taufe im April – Patin Kristina Vogel

Die feierliche Taufe ist am 9. April in Hamburg geplant. Taufpatin ist die Ausnahmesportlerin Kristina Vogel. Die Gäste der anschließend startenden, zweiwöchigen Taufreise in Richtung Mittelmeer können dieses besondere Ereignis an Bord miterleben.

Ausgelegt ist die „Aidacosma“ auf bis zu 5400 Passagiere. Gäste erwartet an Bord unter anderem das „Ocean Deck“, das einen Rundum-Panoramablick aufs Meer bietet, ein großer Pool am Heck und ein großer Indoor-Spielplatz.

Zur Galerie Die mit einem schadstoffarmen LNG-Antrieb ausgestattete „Aidacosma“ ist von der Meyer-Werft in Papenburg an die Rostocker Reederei übergeben worden.

Moderner LNG-Antrieb

In der Aida-Flotte ist es das zweite Schiff mit einem Flüssiggas-Antrieb (LNG), der weniger Schadstoffe ausstößt als eine herkömmliche Dieselmaschine. Der Chef von Aida Cruises, Felix Eichhorn, sagte: „Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur emissionsneutralen Kreuzfahrt.“

Umweltschützer sehen den neuen Antrieb allerdings dennoch kritisch, weil er ebenfalls auf fossile Energieträge setzt. Der von ihnen favorisierte Einsatz von Brennstoffzellen befindet sich allerdings erst in der Erprobung.

Der Baupreis der „Aidacosma“ wurde nicht genannt, das Fachportal Cruise Industry News ging von etwa 840 Millionen Euro aus. Für die Meyer-Werft als Deutschlands größten Schiffbaubetrieb war es die zweite Ablieferung eines Neubaus in diesem Jahr.

Zahlen und Fakten Vermessung: 183 900 BRZ Länge über alles: 337 Meter Breite auf Spanten: 42 Meter Anzahl der Decks: 20 Tiefgang: 8,60 Meter Maschinenleistung gesamt: 61 760 kW Antriebsleistung: 37 000 kW Geschwindigkeit: 17 Knoten Anzahl der Passagierkabinen: 2626 Besatzung: ca. 1500 Sitzplätze Theatrium: ca.1.100 Anzahl der Restaurants: 17 Anzahl Bars/Lounges: 17 Gesamtgewicht der aufgebrachten Farbe: ca. 350 Tonnen Gesamtlänge der verlegten Kabel 2500 Kilometer Propellerdurchmesser 5,2 Meter Propellergewicht je 13,2 Tonnen Teppich: 65 000 m² Parkett 2500 m²

Von dpa/OZ