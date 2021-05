Rostock-KTV

Feuerwehr-Großeinsatz mitten in Rostock: Am Donnerstag ist in einem Geschäft in der Doberaner Straße im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) ein Feuer ausgebrochen. Es gab mehrere Verletzte. 

Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 16 Uhr in dem Laden für Handy-Akkus aus. Die Ursache ist bislang noch unbekannt.

Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehren drang bereits dichter, schwarzer Qualm aus dem Fachgeschäft im Erdgeschoss. Auch sollen Explosionen von Akkus zu hören gewesen sein.

Die Polizei eilte ebenfalls mit einem Großaufgebot in die Doberaner Straße und sperrte den Bereich rund um den Doberaner Platz weiträumig ab. Immer wieder mussten die Polizisten Lautsprecherdurchsagen machen. Passanten wurden aufgefordert, den Gefahrenbereich zu verlassen. Auch Anwohner sollten aufgrund des starken Qualms Türen und Fenster geschlossen halten.

Die Einsatzkräfte rüsteten sich mit schwerem Atemschutz aus und begannen, den Brand zu bekämpfen. Dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Das Feuer hatte sich zwischenzeitlich bis in den Innenhof und auch zu den über dem Geschäft liegenden Wohnungen ausgebreitet.

Einsatzkräfte müssen von giftigen Stoffen gereinigt werden

Die in dem Laden verkauften Produkte erschwerten das Löschen: „Da es sich bei dem Objekt um ein Fachgeschäft für Batterien handelt, müssen wir nicht nur einen Brand bewältigen, sondern auch unsere Einsatzkräfte dekontaminieren“, erklärte Einsatzleiter Michael Allwardt.

Die Kriminalpolizei ermittelt zur Unfallursache. Aufgrund der enormen Hitze konnte sie den Laden allerdings bis zum Abend noch nicht betreten. Drei Personen erlitten nach jetzigem Stand eine Rauchvergiftung und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Bereich der KTV bleibt auch weiterhin voll gesperrt, der Straßenbahnverkehr der betroffenen Linien ist an der Doberaner Straße vollständig eingestellt worden.

Von Stefan Tretropp