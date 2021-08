Rostock: Alkoholisierte Pkw-Fahrerin streift Linienbus

Rostock

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus ist es am Sonntag gegen 13 Uhr auf Rostocker Lorenzstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll eine unter Alkoholeinfluss stehende 37-jährige Frau mit ihrem Pkw die Straße entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der linken Spur befahren haben.

Der ihr entgegenkommende Busfahrer sah den Pkw und bremste ab. Daraufhin wich die 37-Jährige auf die rechte Fahrspur aus und touchierte mit ihrer linken Fahrzeugseite den stehenden Bus. Dabei schliff sie ca. 14 Meter am Bus entlang. Anschließend wendete sie ihr Fahrzeug und parkte in der Nähe. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser beläuft sich auf ca. 7000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Ein Atemalkoholtest bei der 37-Jährigen ergab einen Wert von über 2 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die Polizeibeamten nahmen neben der Verkehrsunfallanzeige auch Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs auf.

Von OZ