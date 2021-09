Rostock: Alkoholisierter Fahrer in Gewahrsam – Polizei und Arzt bedroht

Rostock

Ein alkoholisierter Fahrer eines Transporters hat am Mittwochabend in Rostock Polizeibeamte und einen hinzugerufenen Arzt beleidigt und bedroht. Er landete über Nacht in Gewahrsam.

Laut Polizei habe es kurz vor 23 Uhr einen Hinweis gegeben, dass ein Transporterfahrer gegen ein geparktes Fahrzeug in der Osloer Straße gefahren sein soll. Die Polizei entdeckte vor Ort einen Mann, der versuchte, den Transporter abzuschließen.

Während des folgenden Gesprächs mit dem augenscheinlich alkoholisierten Fahrer benahm sich dieser unkooperativ und beleidigte die Beamten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 54-Jährige fixiert und in den Funkstreifenwagen gebracht. Hier bedrohte er einen Polizeibeamten. Der Mann wurde für eine Blutprobenentnahme in die Polizeiinspektion Rostock gefahren. Wegen zunehmender Gewaltbereitschaft, auch gegenüber dem Arzt, wurde er zudem über Nacht in Gewahrsam genommen.

Die Polizeibeamten nahmen einen Verkehrsunfall sowie Strafanzeigen bezüglich der Gefährdung des Straßenverkehrs und Bedrohung auf. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden eingezogen

Von OZ