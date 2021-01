Rostock: Alle Spuren der Vorpommernbrücke wieder frei

Rostock

Die Arbeiten an der Vorpommernbrücke in Rostock, derentwegen der jeweils rechten Fahrstreifen gesperrt wurde, sind bereits am Montag beendet worden. Das teilt das Tiefbauamt der Hansestadt mit. Ab Dienstag erfolgt die Verkehrsführung wieder ohne die Sperrung der rechten Fahrstreifen. Fahrzeuge, die schwerer als 7,5 Tonnen sind, müssen weiterhin die linke Spur benutzen. Die Einschränkungen sollten ursprünglich bis Ende Februar dauern.

Die vorübergehende Sperrung der rechten Fahrspuren hatten zu Behinderungen, aber nicht den zuvor befürchteten Staus geführt. Grund für die Einschränkungen waren Kontroll- und Messarbeiten. Eine Spezialfirma kontrollierte, ob die 1998 eingebauten externen Spannglieder der Vorpommernbrücke noch ihre planmäßige Spannkraft aufweisen.

Im November war bekannt geworden, dass sich die 145 Meter lange Brücke stark verformt. Sie biegt sich in der Mitte um etwa 16 Zentimeter durch. Dadurch verkürzt sich die Restnutzungsdauer auf bis zu sechs Jahren.

