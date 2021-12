Rostock: Alte Uni-Villa verfällt – wie der Weihnachtsmann helfen soll

Rostock

Ein Bilderrahmen, darin blaues Papier mit ein paar Sternen – und einem großen Wunsch: „Lieber Weihnachtsmann, was hast Du eigentlich mit diesem tollen Gebäude vor? Seit Jahren verfällt es und niemand kümmert sich drum“, schreibt eine Rostockerin auf dem wohl öffentlichsten Wunschzettel der Hansestadt. Der steht vor einem Haus in der Wismarschen Straße 8, das seit vier Jahren leer steht.

Die Fassade ist von Graffiti beschmiert, der Putz bröckelt, ein Netz schützt die Fußgänger vor herabfallenden Teilen. „Früher wurde hier studiert. Auch jetzt können wir immer Orte der Begegnung gebrauchen. Kümmerst Du dich bitte?“, fragt die unbekannte Rostockerin auf ihrem Wunschzettel an den Weihnachtsmann.

Verkauf wird gerade vorbereitet

Und der Appell wird erhört: „Wir bereiten gerade den Verkauf des Objekts vor“, sagt Stefan Wenzl vom Finanzministerium des Landes, das seit gut einem Jahr für das Haus verantwortlich ist. Bis 2017 nutzte die Rostocker Universität das Haus als Verwaltungs- und Laborgebäude für den Fachbereich Biologie. Doch seit dem Auszug stand es leer.

Bildergalerie: Einblicke in die alte Uni-Villa am Doberaner Platz

Zur Galerie Die alte Uni-Villa in der Wismarschen Straße 8 soll verkauft werden.

Laut Stefan Wenzl sei zuerst ausführlich geprüft worden, ob die Universität die Villa anderweitig nutzen könnte. „Doch eine erforderliche Grundsanierung wurde aus finanziellen Gründen durch die Universität nicht in Betracht gezogen“, so der Leiter der Abteilung Liegenschaften im Ministerium. Zwischenzeitlich sei darüber nachgedacht worden, die Uwe-Johnson-Professur in dem Gebäude unterzubringen.

Hansestadt prüft ihr Vorkaufsrecht

Im Juli dieses Jahres hätte das Bildungsministerium dann aber abschließend erklärt, keine universitäre Nutzung mehr in diesem Objekt anzustreben. Seitdem ist das Finanzministerium zuständig, das alle Liegenschaften des Landes verwaltet und mangels Interesse zur Eigennutzung jetzt den Auftrag gab, dieses Haus zu verkaufen.

Die Stadt Rostock könnte zuerst zuschlagen. Auf OZ-Nachfrage heißt es aus dem kommunalen Liegenschaftsamt, dass die Option zum Erwerb derzeit geprüft und bald entschieden wird. „Sollte die Hansestadt kein Interesse haben, werden wir das Objekt in der ersten Jahreshälfte 2022 öffentlich ausschreiben“, kündigt Stefan Wenzl an und erklärt. Beim zuständigen Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt Rostock (SBL) lägen für die alte Uni-Villa bereits mehrere Anfragen und Interessenbekundungen vor. Vor-Ort-Begehungen mit potenziellen Käufern seien aber erst nach einer öffentlichen Ausschreibung geplant.

Denkmalschützer achten auf Fassade und Treppenhaus

Auch wenn seit Jahren sichtbar nichts passiert ist und das denkmalgeschützte Gebäude im Dornröschenschlaf liegt, dem Verfall preisgegeben wurde es nicht. Noch bis Ende 2020 befand sich ein IT-Knotenpunkt im Keller der Villa. Zudem sei das Haus durch Lüften und Heizen stets frostfrei gehalten worden. „Deshalb gibt es darin keine Feuchteschäden oder gar Schwamm“, weiß Peter Writschan. Rostocks Stadtkonservator hat sich die Villa kürzlich erst angeschaut, kennt alle Details im Haus und dem dazugehörigen Garten. Denn wer auch immer das Objekt kauft – „es ist natürlich einiges zu tun und wir sind bei der Sanierung mit im Boot“, so der Konservator.

Den Rostocker Denkmalschützern ginge es aber vor allem um die Fassade der einst prachtvollen Villa und um das Treppenhaus im Inneren. „Durch die Nutzung mit Büros und Laboren ist bei den Räumen kaum noch historische Substanz vorhanden, kein Stuck und auch kein Originalparkett mehr“, so Writschan. Auch das Dach wurde verändert, erhielt in den 20er Jahren ein zusätzliches Geschoss. Die Treppenanlage sei dagegen noch im originalen Zustand und deswegen unbedingt zu erhalten.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Stadtkonservator ist überzeugt, dass das einst prächtige Stadtpalais einen Käufer findet und dann wieder in neuem Glanz erstrahlen kann. „Ein solches Objekt in dieser zentralen Lage – das gibt es nicht mehr oft“, so der Experte. Zudem würde der finanzielle Aufwand der Sanierung ja auch steuerlich gefördert.

Wohnungen, Büros oder öffentliche Nutzung denkbar

Welche Nutzung es erfährt, hänge natürlich von den neuen Besitzern ab. Auch Wohnen sei zwar grundsätzlich möglich. „Aber es wäre natürlich schön, wenn es eine öffentliche oder zumindest halböffentliche Nutzung erfährt, damit viele Menschen etwas davon haben“, hofft Peter Writschan.

Vom Wohnhaus zum Wissenschaftsstandort Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude in der Wismarschen Straße 8 wurde zwischen 1884 und 1889 als Wohnhaus errichtet. Architektonisch wird die Villa in die Gründerzeit eingeordnet. „Das durch Säulen betonte Portal und der darüber gelegene Balkon weisen Züge der Neurenaissance auf. Das einstige Mansardenwalmdach mit Türmchen wurde allerdings durch einen Ausbau ersetzt, sodass hier ein Teil der Ursprünglichkeit verloren ging. Die rückwärtige Fassade fällt bescheidener aus, doch bei guter Pflege wertet hier das schutzwürdige Garten-Ensemble das Grundstück auf und lädt in ruhiger Atmosphäre zum Verweilen ein“, heißt es in der Objektbeschreibung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Rostock. Im Inneren seien noch Mosaikböden sowie Stuckelemente vorhanden. Erster Eigentümer war H. L. Rochow, der in einem Adressbuch von 1901 als Particulier ausgewiesen wird, was heute als Privatmann und Rentner einer höheren gesellschaftlichen Schicht gilt. 1906 wurde das Haus zum Großherzoglichen Amt Toitenwinkel und 1910 zum sogenannten Drostenamt. 1922 erscheint dann das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forstwirtschaft mit seiner Landdrostei Rostock als Eigner des Hauses. Im Jahr 1962 ging das Gebäude in den Besitz der Universität Rostock über. Die wissenschaftliche Nutzung durch verschiedene Fakultäten dauerte bis 2017. Bis 2020 befand sich im Keller noch ein IT-Knotenpunkt der Universität. Quellen: SBL Rostock; Hans-Heinrich Schimler, Rostock auf www.mv-terra-incognita.de

Das bekräftigt auch Professor Wolfgang Schareck. „Das Gebäude ist wirklich toll und hat ja auch eine historische Bedeutung für Rostock“, sagt der Rektor der Universität. Er sei froh, dass nun endlich Bewegung in die Sache käme und durch den Verkauf eine Nachnutzung bevorsteht. „Damit der desolate Zustand endlich ein Ende hat. Ich würde mir wünschen, dass es schön instand gesetzt und dann wieder mit Leben gefüllt wird“, so Schareck.

Von Claudia Labude-Gericke