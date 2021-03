Rostock

Diese Nachricht dürfte Musik in den Ohren derer sein, die in Zeiten von Corona Live-Konzerte schmerzlich vermissen: Alvaro Soler tritt im Iga-Park Rostock auf.

Der spanisch-deutsche Popsänger, der mit Hits wie „Magia“ die Charts stürmt und gerade in der TV-Show „The Voice Kids“ junge Gesangstalente coacht, soll am 14. August in der Hansestadt unter freiem Himmel auftreten – im Rahmen der Picknickkonzerte. Die Veranstaltungsreihe soll in vielen deutschen Städten gastieren. Auch im Rostocker Iga-Park sind diesen Sommer mehrere Konzerte geplant.

Bis Fans Alvaro Soler live erleben können, müssen sie sich zwar noch etwas gedulden. Tickets für das Konzert sind aber bereits pünktlich zum Osterfest zu haben. Am 1. April um 14 Uhr starte der Vorverkauf exklusiv auf www.picknick-konzerte.de/tickets/, wie die Veranstalter via Instagram mitteilen.

„Wir haben die gesetzlichen Auflagen permanent im Blick und werden diese entsprechend verantwortungsvoll umsetzen! Sollten (einzelne) Konzerte wider Erwarten doch nicht stattfinden können, bekommt ihr 100% des Kaufpreises von unserem Ticketingpartner Krasser Stoff rückerstattet (inkl. aller Gebühren)“, heißt es weiter.

Von Antje Bernstein