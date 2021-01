Rostock

Der Internethändler Amazon weitet sein Logistiknetz in Mecklenburg-Vorpommern weiter aus. Der Versandriese plant OZ-Informationen zufolge mehrere Verteilzentren im Land, um die Zustellung von Paketen am Tag der Bestellung zu ermöglichen. In Rostock können Kunden schon jetzt rund um die Uhr georderte Ware bekommen.

Amazon Locker macht’s möglich: Statt nach Hause oder ins Büro können Online-Shopper ihre Bestellungen an eine selbst gewählte Abholstation mit Selbstbedienungs-Schließfächern liefern lassen. Sobald das Paket eintrifft, wird der Kunde per Mail benachrichtigt, erhält einen Abholcode und kann damit sein Paket zu jeder Uhrzeit an der Locker-Box abholen.

In Rostock hat Amazon bereits mehrere solcher Abholstationen aufgestellt: Sie stehen unter anderem beim Netto in der Zochstraße (Nähe Stadthafen), an der Total-Tankstelle in der Erich-Schlesinger-Straße, bei Shell in der Lorenzstraße, bei Total in der Ulrich-von-Hutten-Straße, bei der Total-Tankstelle an der Stadtautobahn sowie bei Shell in der St.-Petersburger Straße.

Wer den neuen Service von Amazon nutzt, hat ab Zustellung drei Kalendertage Zeit, um seine Sendung abzuholen. Pakete, die nach Ablauf dieser Frist nicht abgeholt wurden, werden an Amazon zurückgesandt und durch die Warenrücknahme erstattet. Sendungen mit Maßen über 42 cm x 35 cm x 32 cm oder einem Gewicht von mehr als 4,5 Kilogramm können derzeit übrigens nicht an Amazon Locker-Abholstationen versandt werden.

Von Antje Bernstein