Rostock

Ein offizieller Grillplatz – Könnte das die Lösung für die Situation im Rostocker Stadthafen sein? Jedes Jahr, sobald die Abende wärmer werden, zieht dort nämlich Ärger auf. Viele Griller wollen das schöne Wetter beim Barbecue am Wasser auskosten.

Die Schattenseiten solcher Nächte bekommen vor allem die Anwohner zu spüren. Sie klagen über Müll, unangenehme Gerüche und Lärm bis weit nach Mitternacht. „An manchen Tagen ist es so schlimm, dass man nicht einmal mehr bei offenem Fenster schlafen kann“, berichtet Michael Boxberger.

Corona verlängert Outdoor-Saison

Der 65-Jährige gehört zu den Rostockern, die einen perfekten Blick über den gesamten Stadthafen haben. Er weiß: Normalerweise beruhigt sich die Situation an der Kaikante, sobald die Temperaturen fallen und die Tage wieder kürzer werden. Nicht aber in diesem Jahr. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen im öffentlichen Leben ist die Outdoor-Saison von vielen für verlängert erklärt worden. Sehr zum Leidwesen der Anwohner.

Boxberger kann gut nachvollziehen, dass sich die Jugendlichen jetzt, da viele Clubs noch immer geschlossen sind, einen alternativen Platz suchen, um sich dennoch in geselliger Runde mit ihren Freunden und Bekannten zu treffen. Da komme die Fläche an der Warnow wie gerufen. „Das ist ja auch eine der schönsten Ecken in unserer Stadt. Ich kann verstehen, dass sich die Leute von der Atmosphäre angezogen fühlen.“

Der Jugend einen Platz geben

Nichtsdestotrotz ist der Rentner der Meinung, dass dringend etwas passieren muss. „Es kann nicht sein, dass die Bewohner der umliegenden Häuser darunter leiden“, findet er. Gleichermaßen möchte Boxberger aber auch nicht, dass die Jugend vertrieben wird. „Die hat nun schon genug unter den ganzen Einschränkungen zu leiden.“

Er ist sich sicher, dass die Errichtung eines offiziellen Grillplatzes zumindest ein wenig Ruhe in das Quartier bringen könnte. „Das würde nicht nur uns und den Jugendlichen zu Gute kommen, sondern der ganzen Stadt.“

Einen möglichen Standort dafür hat der Rostocker auch gleich im Sinn. Er ist nur wenige hundert Meter vom derzeitigen Knotenpunkt entfernt: Die Fläche rund um das Matrosendenkmal. Im Zuge der Sanierung der Skulptur solle diese schließlich ebenfalls umgestaltet werden. „Das Areal bietet viel Potenzial. Es liegt ein wenig abseits, sodass sich niemand gestört fühlen würde und leicht zugänglich ist es auch noch“, meint Boxberger.

Kann Buga Abhilfe schaffen?

Aktuell, so teilt es Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze mit, gäbe es keine Pläne, am Matrosendenkmal einen offiziellen Grillplatz zu schaffen. „Solche Plätze sind jedoch in der Aufgabenstellung für den Freiflächenwettbewerb zur Buga gefordert worden“, verrät er. Im Rahmen des Wettbewerbs sollen geeignete Standorte gefunden werden.

Bis es aber so weit ist, müssen sich die Anwohner weiter in Geduld üben. Zudem sei nicht gesagt, ob das zusätzliche Angebot tatsächlich für Erleichterung an der Kaikante sorgen würde oder ob das Problem nur auf weitere Bereiche verteilt werden würde.

Das zumindest vermutet Anita Gerdrode. Die 63-Jährige wohnt selbst in der Nähe des Stadthafens und kennt die Schwierigkeiten vor Ort nur zu gut. „Ich würde mir einfach wünschen, dass die überwiegend jungen Leute einfach mehr Rücksicht nehmen würden. Dann wäre uns allen geholfen.“

Als Alternative zum Stadthafen können Barbecue-Fans in der Hansestadt auch auf andere Flächen, wie die im IGA-Park oder am Strand, ausweichen. Dort gebe es offiziell ausgewiesene Grill- und Feuerstellen.

Von Susanne Gidzinski