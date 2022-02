Rostock-Reutershagen

Energischer Protest im Ortsbeirat Reutershagen: Eine Anwohnerin nutzte die Fragestunde am Dienstagabend, ihrem Ärger über gefällte Bäume auf dem Gelände der Heinrich-Schütz-Schule Luft zu machen: „Rigoros wurden da seit gestern 18 Bäume gefällt. Ich bin schockiert als Anwohnerin.“

Die Frau, die sich als Bauingenieurin und Bauleiterin vorstellte, gab an, auch im Namen ihrer Nachbarn zu sprechen. Hintergrund der Maßnahme ist der geplante Anbau einer Aula für die Schule. „Ja, klar, eine Aula ist eine schöne Sache, aber das da ist ohne Sinn und Verstand passiert“, so die aufgebrachte Frau. „Wer genehmigt so was?“, fragte sie in die Runde.

Thomas Wiesner vom Ortsamt West versuchte sich in Aufklärung: „Das Vorhaben ist seit mehreren Jahren geplant. Es war auch Thema in mehreren Sitzungen des Ortsbeirates.“ Soweit er sich erinnern konnte, wohl 2019 erstmals. „Auch der Gestaltungsbeirat der Stadt hat sich intensiv mit dem Projekt beschäftigt und Alternativen zur Baumfällung geprüft.“

„KOE kann machen, was er will“

Die Frau blieb dabei. „Trotzdem! Der KOE (Rostocks kommunaler Eigenbetrieb für Objektbewirtschaftung) kann hier alles machen, was er will.“ Auch Ortsbeiratsvorsitzende Kathrin Maaß (CDU/UFR) versucht zu vermitteln. Sie könne den Unmut der Anwohner, der beim Anblick der gefällten Bäume entsteht, verstehen, „aber manchmal muss man Dinge tun, um anderes umsetzen zu können.“

Sie und ein weiteres Ortsbeiratsmitglied versicherten auf immer weitere Einwände der Anwohnerin, dass eine gewissenhafte Abwägung aller Alternativen stattgefunden habe und dass es Ausgleichsmaßnahmen für die Bäume, natürlich in vorgeschriebenem Umfang, geben werde. Schließlich noch die Einladung an alle Anwohner, sich rege und vor allem rechtzeitig an Entscheidungsprozessen zu beteiligen.

Von Juliane Schultz