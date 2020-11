Rostock

Der geplante Abriss eines Wohnhauses in der Mathias-Thesen-Straße 18/19 sorgt für Unruhe bei den Bewohnern: Das Haus ist das erste von insgesamt sechs Häusern der Wohnungsgenossenschaft Union Rostock aus den 50er Jahren, die in den kommenden zehn Jahren durch einen barrierefreien Neubau ersetzt werden sollen.

„Der Bedarf nach barrierefreien Wohnungen ist groß. Um bedarfsgerechten Wohnraum für unsere Genossenschaftsmitglieder zu schaffen, haben wir uns für den Abriss des alten und den Bau des neuen Hauses entschieden“, sagte Jörg Kemmer, Abteilungsleiter Vermietung bei der Wohnungsgenossenschaft, auf der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates Reutershagen. Das dreigeschossige Haus mit zwölf Wohnungen soll durch einen fünfgeschossigen Neubau mit 21 Wohnungen mit 50 bis 120 Quadratmeter Wohnfläche, Aufzug und Tiefgarage mit 15 Pkw-Stellplätzen ersetzt werden. Kemmer rechnet mit rund zwei Jahren Bauzeit, in der die Mieter in anderen Wohnungen untergebracht werden sollen.

Anzeige

„Man nimmt uns das letzte bisschen Lebensglück“

Doch das stellt besonders die älteren Bewohner vor große Herausforderungen: „Meine Frau und ich leben seit 60 Jahren hier und waren sogar am Bau beteiligt“, sagt der 85-jährige Heinz Schulz. Dass das Paar nun die geliebte Wohnung verlassen soll, sei ein Schock. „Wir sind total am Boden“, sagt Ehefrau Christa. „Mein Mann ist krank, einen Umzug können wir gar nicht selbst bewältigen.“ Beide wissen nicht, ob sie nach dem Abriss in den Neubau zurückkehren werden: „Man nimmt uns zum Schluss noch das letzte bisschen Lebensglück“, sagt Heinz Schulz leise.

Auch Margarete Böttcher lebt seit 1959 in dem Haus und war eine der ersten, die es bezogen. „Für mich und meine Kinder war die Nachricht vom Abriss furchtbar“, sagt die 83-Jährige. „Wir hängen sehr an der Wohnung. Dass das neue Haus fertig ist, erlebe ich vielleicht gar nicht mehr“, sagt sie traurig. Hinzu komme, dass die Bewohner nicht über den geplanten Abriss informiert worden seien.

„Bild von Reutershagen wird durch Hochhäuser zerstört“

„Ich weiß nicht, warum man das Bild von Reutershagen durch solche wuchtigen Hochhäuser zerstören will“, sagt Frank Krüger, der in Reutershagen aufgewachsen ist und den Stadtteil ungern verlassen möchte. Auch Nancy Glandien hat Angst, dass sie nun in einen anderen Stadtteil ausweichen muss. „Meine Tochter ist gerade zur Schule gekommen, wir haben hier unser soziales Umfeld“, sagt die 34-Jährige. Hinzu komme die Ungewissheit, ob sie sich als alleinerziehende Mutti nach dem Umbau die Miete noch leisten könne.

„Die Wohnungsgenossenschaft wirbt mit Barrierefreiheit. Aber welcher Rentner kann das bezahlen? Ich befürchte, dass sich nach dem Umbau niemand mehr im Haus die Miete leisten kann“, sagt auch Frank Krüger.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Laut Jörg Kemmer liegt der Mietpreis in den Häusern der Wohnungsgenossenschaft in Reutershagen zurzeit zwischen 6,80 und 7 Euro pro Quadratmeter. „Wir werden versuchen, mit dem Neubau unter zehn Euro pro Quadratmeter zu bleiben“, so Kemmer. Für viele im Haus ist das dennoch ein harter Brocken.

„Bauten stellen unsere Gärten künftig in den Schatten“

Die Größe der neuen Häuser bereitet auch Sylvia Klebba Sorge. Die Vorsitzende der Kleingartenanlage Schutow befürchtet, dass die Bauten die Gärten künftig in den Schatten stellen. „Die neuen Gebäude sind 15 Meter hoch und nehmen uns die Sonne. Ich verstehe nicht, wieso man vorher nicht mit den Kleingärtnern gesprochen hat“, sagt sie. Zudem stünden sie wegen der Größe künftig näher an den Kleingärten.

Das bemängelte auch Rainer Schwarzbach, Vorsitzender des Bauausschusses für den Ortsbeirat Reutershagen, in der vergangenen Sitzung. „Laut Paragraf 6 der Landesbauordnung werden die nötigen Abstände zu den Nachbargrundstücken nicht eingehalten“, so Schwarzbach. Zudem müsse sich ein neues Gebäude an bereits bestehende Bauten anpassen. „Das stellen wir als Bauausschuss infrage. Zum einen wegen der Kleingartenanlage, zum anderen wegen des Gymnasiums Reutershagen, das hochwertig saniert wurde und ein prägender Bau der Straße ist. Wenn daneben ein fünfgeschossiger Klotz steht, passt das aus unserer Sicht nicht.“

Aus diesen Gründen verweigerte der Ortsbeirat Reutershagen sein Einvernehmen für das Bauvorhaben. Eine entsprechende Beschlussvorlage wurde abgelehnt. „Aus unser Sicht ist es sehr zu begrüßen, wenn Wohnungen den neuen Anforderungen angepasst werden, sodass die Mieter darin alt werden können“, sagte die Vorsitzende Kathrin Maaß ( CDU/UFR). „Aber die Bauvorschriften müssen beachtet werden.“ Der Ortsbeirat könne lediglich eine Empfehlung geben und werde sich mit einer entsprechenden Stellungnahme an den Bauausschuss der Stadt Rostock wenden, der das nächste Mal am 1. Dezember tagt.

„Wenn jemand nicht gehen will, akzeptieren wir das“

„Wir schmeißen niemanden raus. Wenn jemand nicht gehen will, akzeptieren wir das“, betonte hingegen Jörg Kemmer. Zuerst wolle man nun Gespräche mit den Mietern führen. „Der erste Schock ist natürlich groß, aber erfahrungsgemäß ist die Bereitschaft danach größer.“ Bis zur Fertigstellung des Neubaus könne man die Mieter in Genossenschaftswohnungen im Stadtgebiet unterbringen. Zurzeit sei dort zwar nichts frei, räumte er ein. „Doch dort gibt es ständig Bewegung, zur Not müssen wir warten, bis geeignete Wohnungen frei werden.“

Lesen Sie auch

Die andere Möglichkeit sei, dass die Mieter nicht zurückziehen, sondern in der Ausweichwohnung bleiben, so Kemmer. Beginnen könne man erst, wenn das Haus leer sei. Zudem sei die Wohnungsgenossenschaft bereit, die Umzugskosten zu übernehmen. Wenn das zweite Haus erneuert werde, hätten die Mieter zudem die Möglichkeit, für die Dauer in den bereits fertigen ersten Neubau-Block zu ziehen. „Die Situation ist nicht einfach, aber das Ergebnis hat die Bewohner bisher immer überzeugt“, so Kemmer.

Von Stefanie Büssing