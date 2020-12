Rostock: Aquarium-Profis bieten Fische zur Miete an

Rostock

Wie ein schillernder Regenbogen schwimmt ein Schwarm Neonsalmler um die Kloschüssel. Eine Saugschmerle knutscht das Sofa ab. Normalerweise würde jeder Mieter schon bei einer nassen Wand die Krise kriegen. Hier steht die ganze Wohnung unter Wasser und ist ein Fisch-Tummelbecken. Den Mieter freut’s, er zahlt sogar extra dafür.

Die feuchtfröhliche Bude ist ein Aquarium und der Hingucker in der Bad Doberaner Sparkassenfiliale. „Genial – oder?“ sagt Daniel Reincke (34) und lacht. Der Rostocker hat die verrückte Unterwasserwelt kreiert. Schindeldach, Glaswände, selbst getöpferte Möbel auf Kieselsteingrund – das Bassin in Hausformat ist das neueste Werk des Aquarium-Profis. Wer solche originellen Einzelstücke liebt, kann sie bei ihm mieten.

08/15-Glasquader nicht erwünscht

Seit drei Jahren taucht Daniel Reincke überall dort auf, wo außergewöhnliche Aquarien erwünscht werden: Shops, Firmenzentralen, Konzerthäuser und Privathaushalte schmücken sich mit seinen Becken. 08/15-Glasquader sind nicht sein Ding. Reinckes Start-up soll halten, was dessen Name verspricht: das „Erlebnis-Aquarium“.

Ob Zigarettenautomat, Röhrenradio oder Waschmaschine – Daniel Reincke kann aus nahezu jedem Gegenstand ein Aquarium bauen. Das Besondere: Der Kunde bekommt nicht nur ein Bassin nach Wunsch, sondern auch die passende Füllung und das Full-Service-Paket. Pflanzen- und Fischbesatz sind im Mietpreis inbegriffen.

Die Pflege ebenfalls: Putzen, Füttern, Technikwartung – um sowas brauchen sich die Mieter nicht zu kümmern. Reinckes fünfköpfiges Team nimmt ihnen die zeitaufwendigen Aufgaben zum monatlichen Festpreis ab. Verträge sind ab einer Laufzeit von zwölf Monaten möglich und können jederzeit verlängert werden. Die meisten von Reinckes aktuell 22 Langzeitkunden haben ihr Becken für mehrere Jahre gemietet.

Einsteiger-Aquarien vermietet Daniel Reincke ab 149 Euro pro Monat. Doch mit denen geben sich seine Kunden in der Regel nicht zufrieden. Sie wollen einen repräsentativen Blickfang, der nirgends sonst zu finden ist und Betrachter staunen lässt. Reincke erfüllt diesen Wunsch gern. An Ideen mangelt’s nicht. Der Jungunternehmer hat etliche Entwürfe auf Lager. Und Pläne für sein Start-up.

Zusätzlich zu seinen Mietbecken und dem Pflegeservice für fremde Aquarien will Reincke einen Onlineshop aufbauen. Der soll nach dem Baukastenprinzip funktionieren. „Die Kunden können sich dann aus ausgewählten Fischen und Zubehör ihr Wunsch-Aquarium zusammenstellen.“ Zudem soll sein Kundenkreis von Teich- auf Ozeangröße anwachsen: Demnächst will der 34-Jährige sich auch in Berlin und Hamburg als Beckenbauer und Fisch-Vermieter einen Namen machen.

Glücksbringer mit „Findet-Nemo“-Effekt

Aquaristik liegt im Trend. TV-Shows wie die Dmax-Sendung „Die Aquarium-Profis“ wecken mit spektakulären Becken Begehrlichkeiten. Inneneinrichter setzen Aquarien als Designelemente ein. Shop- und Restaurantbetreiber erhöhen damit die Aufenthaltsqualität in ihren Läden. Der Grund ist für Daniel Reinke klar: „ Aquarien bieten absoluten Mehrwert. Studien belegen, dass sie stressreduzierend wirken und den Blutdruck senken können“, erklärt er. Beim Fischegucken könne man der Alltagshektik entfliehen. „Es macht einfach glücklich.“

Für einen Moment abtauchen – das machen sich auch Arztpraxen zunutze: Sie statten ihre Wartezimmer mit bunten Unterwasserwelten aus, damit Patienten ihren Blick darin versenken und so die Aufregung angesichts der bevorstehenden Behandlung vergessen.

OZ-Gründerpreis 33 junge Firmen aus MV hatten sich in diesem Jahr um den mittlerweile 18. Existenzgründerpreis, dotiert mit 5000 Euro, und die vier Sonderpreise (je 2000 Euro) beworben. Der Hauptpreis, gestiftet von der Ospa Rostock, würdigt zukunftsfähige, nachhaltige und innovative Technologien und Produkte. Mit dem Preis „Interessante Gründerstory“, gestiftet von den Volks- und Raiffeisenbanken in Mecklenburg-Vorpommern, sollen schwierige und dennoch erfolgreiche Wege in die Selbstständigkeit gewürdigt werden. Der erstmals zu vergebende „Themenpreis Ernährungswirtschaft“, gestiftet vom Landwirtschaftsministerium, soll innovative und nachhaltige Prozesse und Produkte in der Lebensmittelbranche auszeichnen. Der wegen der Corona-Krise modifizierte Preis „Mut in der Selbstständigkeit“, gestiftet von der Creditreform MV von der Decken KG, soll innovatives Management und Neuausrichtungen des Geschäftsmodells aufgrund der Pandemie auszeichnen. Der „Nachfolgepreis“, gestiftet von der IHK zu Rostock, würdigt die gelungene Firmenübernahme. Die besten 15 jungen Firmenchefs hatten sich kürzlich Wirtschaftsexperten, Bankern, Vertretern von Kammern und Verbänden gestellt und ihre Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen präsentiert. Die Gewinner werden bei einer Auszeichnungsrunde im Dezember bekanntgegeben – so Corona es zulässt.

Eine Zielgruppe haben Rostocks Beckenbauer sofort am Haken: Kinder. Nicht zuletzt dank Disney-Filmen wie „Findet Nemo“ oder „Arielle“ haben sie ein Herz für Fische. Als er im Flur einer Kita ein Bassin aufstellte, hätten die Knirpse sofort mit leuchtenden Augen davor gesessen, erzählt Daniel Reincke begeistert.

Biker, die auf Becken schauen

Die Becken sind aber auch was für echte Kerle: Im Rostocker Harley-Davidson-Shop „Staalfabrik“ können es sich Biker in Club

sesseln gemütlich machen, während direkt neben ihnen Barben in einem umgebauten Zigarettenautomaten Kreise ziehen. In Rostocks Stadthalle umschwimmt ein Fischschwarm einen Zapfhahn auf dem Grund eines wassergefüllten Braukessels. Im Eingangsbereich der „Neue ohne Barrieren gGmbH“ können die Mitarbeiter durch Bullaugen beobachten, wie Keilfleckbarblinge in einer umgebauten Waschmaschine rotieren – selbstverständlich ohne Schleudergang.

Das Tierwohl stehe an oberster Stelle, betont Daniel Reincke. Und wenn Buntbarsche, Salmler und ähnlich hübsche Schwimmer munter durch seine Aquarien-Unikate ziehen, dann fühlt sich auch der Beckenbauer wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser.

Weitere Informationen: www.erlebnis-aquarium.de

Von Antje Bernstein