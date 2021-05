Lichtenhagen

Dieses Nachkriegserlebnis hat sich ihm eingebrannt: An der Hand des Großvaters wandert der damals Sechsjährige vor die Tore Rostocks. Vom Verbindungsweg in Brinckmansdorf haben sie gute Sicht auf die von Bomben verwüstete Stadt. „Es war ein trauriger, aber auch beeindruckender Anblick. Der alte Herr deutete auf die immer noch imposante Silhouette der alten Hansestadt und meinte, dass es lange dauern werde, die Stadt wieder aufzubauen. Und er setzte hinzu, dass dazu gute Bauleute und Architekten gebraucht würden. Wahrscheinlich hat er damit in mir den Wunsch geweckt, einmal Häuser zu bauen“, sagt Frank Mohr.

Vom Großvater inspiriert

Sollte das die Absicht des Großvaters gewesen sein, so hatte er damit Erfolg. Die Möglichkeit, Häuser, ja ganze Straßen und Wohngebiete mit viel Grün zu entwerfen, Menschen ein schönes Wohnen zu ermöglichen, fasziniert den Enkel fortan. Nach dem Abitur 1959 beginnt der Bad Doberaner Zahnarztsohn ein Studium an der Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar, das er 1964 abschließt. Fünf Jahre später, nach der Promotion, erhält er als Leiter des Büros für Stadtplanung in Greifswald eine reizvolle Aufgabe: Die Universitäts- und Hansestadt, zu Ende des Krieges kampflos an die Rote Armee übergeben und dadurch vor Zerstörung bewahrt, drücken große städtebauliche Probleme. Während auf der grünen Wiese große Plattenbausiedlungen entstehen, fällt die historische Altstadt in sich zusammen. Nach heftigen Diskussionen mit Partei- und Staatsfunktionären kann sich Frank Mohr letztlich durchsetzen. Im Zentrum wird nun so gebaut, wie es sich der streitbare junge Architekt, unterstützt von der Berliner Bauakademie, vorstellt.

Greifswalder Innenstadt geprägt

Im Greifswalder Umgestaltungsgebiet 1 wird mit plastischer Fassadengestaltung, attraktiven Wohnungen und Anpassung an die vorhandenen Quartiere unter Beweis gestellt, dass sich mit moderner Plattenbauweise an historische Bauweisen und -maßstäbe anknüpfen lässt. Fortan gilt Greifswalds Innenstadtgestaltung als Vorbild für andere Städte der DDR – und Mohr wird mit dem Nationalpreis geehrt.

Angepasste Fassadengestaltung, Rücksicht auf alte Bausubstanz: Frank Mohr sorgte zu DDR-Zeiten für einen behutsamen Umgang mit alten Häusern in der Innenstadt Greifswalds. Quelle: OZ

Plattenbauten in Dörfern beschränkt

1984 erhält der mittlerweile DDR-weit anerkannte Architekt eine Berufung nach Rostock. In der Bezirksstadt übernimmt er die Leitung des Büros für Städtebau. Dort erreicht er unter anderem, dass der Bau untypischer mehrgeschossiger Bauten in Dörfern und kleinen Städten des Bezirkes beschränkt wird. Zudem entstehen unter seiner Verantwortung Reihenhaustypen in Barth, Kühlungsborn oder Graal-Müritz.

Spuren in vielen Orten

Frank Mohr hinterließ seine Handschrift auch auf der Holzhalbinsel Rostock Quelle: Ove Arscholl

Durch die Wende fühlt sich der nun fast 50-Jährige noch einmal herausgefordert: Er will sich beweisen, so bauen, wie er es sich immer gewünscht hatte. Als Leiter verschiedener Architektur- und Planungsbüros erlebt er, dass in der Marktwirtschaft längst nicht alle Blütenträume reifen. Dennoch zählt er die Nachwendejahre zu seinen schöpferischsten und produktivsten. Seit 1990 stellt er Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, Innenbereichssatzungen und Rahmenplanungen für viele Gemeinden in MV auf. Über 1000 Vorhaben, darunter etwa 200 Wohngebiete, tragen Frank Mohrs Handschrift. Federführend ist seine Mitarbeit unter anderem am Rostocker Hof, dem Hopfenmarkt, der Holzhalbinsel oder dem Ostseepark Sievershagen.

In Lichtenhagen verliebt

Besonders am Herzen liegt ihm bis heute das Dorf Lichtenhagen. Hier lebt er mit seiner Frau Christa seit 1995. Unter seiner Verantwortung entstehen hier zwischen 1991 und 2005 allein 15 B-Pläne für den Wohnungsneubau zur Ansiedlung von 3000 Einwohnern. Darunter 1992/1993 mit dem Möhlenkamp das erste Eigenheimgebiet an der Peripherie Rostocks. Dafür, dass er sich in seinem Wohnort ganz besonders einbringt, findet er ein Wort: „Heimatliebe.“ Und er sagt: „Ich mag dieses Dorf mit seiner Kirche, deren Spitze von ferne wie aus dem Lot gefallen erscheint. Ich bin begeistert von seinen reetgedeckten Häusern und davon, wie rasant und harmonisch sich Lichtenhagen weiterentwickelt hat.“

„Arbeit hält mich jung“

Rührig wie eh und je betont er auch mit 80 Jahren: „Für mich war und ist geistige und körperliche Arbeit das Lebenselixier.“ Dafür gibt es auch jenseits seiner Architektentätigkeit zahllose Beweise. Dazu zählen bislang vier von ihm verfasste Bücher. In ihnen manifestiert sich eine seiner Passionen – die Leidenschaft, zu sammeln, zu ordnen und zu präsentieren. Besonders historischen Landkarten gilt seit Langem sein Interesse. Mehr als 8000 hat er seit seiner Studentenzeit zusammengetragen. Vorzugsweise von Mecklenburg, besonders von Rostock und Umgebung. Zu besichtigen in seinem Buch „Landkarten – Zeitbilder“. Auch bildlichen Darstellungen Rostocks vom Mittelalter bis zur Gegenwart gehört sein Interesse. Ein Großteil seiner Sammlung bewahrt das Kulturhistorische Museum. Wie bedeutsam sie ist, lässt sich anhand des opulenten Bildbandes „Rostocker Stadtbilder“ erahnen.

Für Findlingsgarten gekämpft

Von Mohr angeregt - der Findlingsgarten Lichtenhagen-Dorf. 2014 bearbeitete Künstlerin Claudia Maria Ammann zwei Findlinge zu einer Klönbank. Quelle: Doris Deutsch

Im wahrsten Sinne des Wortes von besonderem Gewicht ist allerdings die Leidenschaft des Architekten, die den Feldsteinen gehört. Bauarbeiten in der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen brachten Hunderte von ihnen ans Tageslicht. Mohr inspirierte die Gemeinde dazu, mit ihnen einen Findlingsgarten anzulegen. 2008 wurde ein rund 1,5 Hektar großes Areal eröffnet, auf dem 600 Findlinge zu Steinbildern geordnet sind und sich 400 in Einzelstandorten oder Gruppen finden. „Einzigartig auf der Welt“, ordnet sein Schöpfer den Garten ein.

Ebenfalls nicht sehr häufig dürfte das Konvolut von inzwischen an die 1000 Elefanten aller Art sein, die Schränke, Regale und Vitrinen seines Hauses füllen. Diese Sammlung begründeten allerdings Freunde des Architekten, die ihm vor Jahren das erste Rüsseltier zum Geburtstag schenkten. Wohl wissend, dass nicht nur von Buddhisten dem Elefanten Glück, Stärke, Fleiß und Intelligenz zugeschrieben werden. All das, so scheint das Leben Frank Mohrs zu belegen, trifft auf den Jubilar bis auf den heutigen Tag zu.

Von Werner Geske