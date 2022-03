Rostock

Nachhaltiger, individueller, kundenorientierter: Der Flusskreuzfahrtanbieter Arosa aus Rostock will mit einer geänderten Strategie mehr auf die Wünsche seiner Gäste eingehen. Ab 2023 sollen mehr als 200 Verbesserungen umgesetzt werden, um auf die veränderten Bedürfnisse der Reisenden einzugehen. Unter anderem geht es dabei um die Kulinarik, die Familienfreundlichkeit und authentische Erlebnisse in der Region.

Eine zentrale Rolle bei der Neuausrichtung spielt das Thema umweltfreundlicheres Reisen, sagte Jörg Eichler, Geschäftsführer der Arosa Flussschiff GmbH. Dafür wurde eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung gegründet. Leiterin ist Sandra Wendland, die innerhalb eines Jahres den ökologischen Fußabdruck bestimmen und Ziele und Maßnahmen festlegen soll, die bis 2030 umgesetzt werden sollen.

Emissionslos mit der „Arosasena“ über den Rhein

Und das beginnt schon in dieser Saison: Neben den zwölf Schiffen, die auf der Donau, dem Douro, dem Rhein, der Rhône und der Seine in diesem Jahr unterwegs sein werden, nimmt laut Wendland mit der „Arosasena“ ab dem 21. Mai das klimafreundlichste Kreuzfahrtschiff auf den Flüssen Europas Fahrt auf.

Das E-Motion Ship ist mit einem Batteriespeicher und einem Hybridantrieb ausgestattet, wodurch es nahezu geräuschlos und emissionsfrei die Städte am Rhein anlaufen kann.

Neu ab 2023: Gourmet-Essen und Geheimtipps von Einheimischen

Arosa-Gäste können sich jedoch ab 2023 noch auf weitere Veränderungen einstellen. „Wir werden die Essens- und Getränkeauswahl auf ein wahres Gourmet-Niveau heben“, erklärte Eichler. Außerdem können die Passagiere täglich zwischen Büfett und Menü wählen. Damit sie auch ansonsten zufrieden sind, wird es an Bord einen Guest-Relations-Manager geben, der versuchen wird, jeden Wunsch zu erfüllen.

Sogenannte Destination Scouts sollen zudem ihre jeweilige Heimatstadt authentisch den Reisenden näherbringen. „Damit verbinden wir unsere Gäste tief mit der Region und gewähren ihnen Einblicke in das Leben jenseits der großen Touristenströme“, betonte der Arosa-Chef. An Bord sorgen dann auch mehr regionale Künstler für die passende Stimmung.

Fahrradverleih und Kids Club auf jedem Schiff geplant

Neue Behandlungen und Massagen, Yoga- und Fitnesskurse werden ebenfalls ab 2023 an Bord angeboten. Wer will, kann sich E-Bikes für individuelle Erkundungen ausleihen. „Zusätzlich zu den definierten Familienreisen in den Ferienzeiten werden wir auf fast allen Schiffen einen Kids Club mit Animationsprogramm anbieten, wenn mehr als zehn Kinder an Bord sind“, so Eichler.

Von Ann-Christin Schneider