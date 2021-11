Rostock

Die steigenden Migrantenzahlen an der östlichen EU-Außengrenze machen sich auch in Rostock immer mehr bemerkbar. Alleine zwischen Januar und Anfang Oktober dieses Jahres wurden der Hansestadt 144 Asylbewerber durch das Landesamt für innere Verwaltung zugewiesen. So viele, wie im gesamten Kalenderjahr 2020 und fast doppelt so viele, wie noch 2019.

Und es könnten noch mehr werden. Bis zum Jahresende sei mit nochmalig erhöhten Zuweisungen zu rechnen. Darüber informierte das zuständige Innenministerium die Landräte und Oberbürgermeister erst im vergangenen Monat. Begründet wurde dies mit den steigenden Zugangszahlen in den Erstaufnahmeeinrichtungen.

Steigende Zahlen machen sich bemerkbar

Nach dem „Königsteiner Schlüssel“ nimmt Mecklenburg-Vorpommern jedes Jahr in etwa zwei Prozent der nach Deutschland einreisenden Asylbewerber auf. „Rund 13 Prozent davon werden dann Rostock zugewiesen“, wie Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) erklärt. Sie werden in den vorhandenen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, wo sie bleiben, bis ihr Aufenthaltsstatus geklärt ist und sie sich selbst versorgen können.

Wenngleich die Migrantenzahlen nun aber wieder steigen, bedeute das nicht, dass die Flüchtlingsunterkünfte in der Hansestadt an ihre Grenzen kommen würden. „Wir merken, dass es wieder mehr wird. Das ist aber kein Grund, unruhig zu werden,“ betont der Senator. „In den letzten beiden Jahren hat die Zuwanderung stark abgenommen – unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie. Nun sind wir wieder in einem Bereich, der nicht ungewöhnlich ist.“

50 Prozent der Unterkünfte belegt

Gegenwärtig werden in Rostock zwei Gemeinschaftsunterkünfte betrieben. Eine in der Satower Straße und eine weitere in Langenort. Beide zusammen bieten Kapazität für insgesamt 653 Personen. Die Auslastung in den vergangenen drei Monaten lag gerade einmal bei knapp über 50 Prozent.

Außerdem: Zur dezentralen Unterbringung von Asylbewerbern – insbesondere aus medizinischen Gründen oder wegen einer Erwerbstätigkeit – sowie zur Reduzierung der Fehlbelegung der Gemeinschaftsunterkünfte wurden von der Hansestadt zusätzlich 158 Wohnungen angemietet, die in der letzten Zeit gut belegt waren.

Problem: Fehlender Wohnraum

Sorgen bereitet dem Senator der fehlende Wohnraum in der Stadt. „Davon haben wir hier einfach zu wenig“, gibt er zu bedenken. Dies führe dazu, dass einige Personen auch nach einem erfolgreich verlaufenen Asylverfahren in den Gemeinschaftsunterkünften verbleiben müssen. „Das sollte eigentlich nicht sein. Wir sind aber dabei, Druck zu machen, dass zumindest die Leute, die entsprechende Angebote bekommen, diese auch annehmen – selbst dann, wenn sie ihnen nicht hundert Prozent zusagen“, so Bockhahn.

