Rostock

Jetzt muss es gemacht werden. Länger duldet die Sanierung der August-Bebel-Straße in Rostock keinen Aufschub mehr. Denn der Asphalt auf der viel befahrenen Verkehrsachse ist abgenutzt, bis in die tieferen Schichten in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb wird die Verbindung zwischen Steintor und Vögenteich saniert.

Zwei Wochenenden muss die August-Bebel-Straße dafür jeweils halbseitig gesperrt werden. So sehen es die Pläne des Rostocker Tiefbauamts und der beauftragten Firma Eurovia aus Kavelstorf vor. Baustart auf dem ersten Teilabschnitt ist am Freitagvormittag.

Vier Tage Vollsperrung zwischen Steintor und Vögenteich

Dann werden die Arbeiter mit schwerem Gerät anrücken und den nördlichen Teil der August-Bebel-Straße sperren, sagte Heiko Tiburtius, Leiter des städtischen Tiefbauamts in Vorbereitung auf die Baumaßnahme. Zunächst werde die Trasse in Fahrtrichtung vom Steintor zum Vögenteich erneuert, die Straße dafür von Freitag, 8. April, um 10 Uhr bis zum darauffolgenden Dienstag, 12. April, um 5 Uhr voll gesperrt.

Für die Zeit der Bauarbeiten wird eine Umleitung offiziell ausgeschildert. Autofahrer, die aus dem Osten kommen, sollten demnach vorzugsweise über die Rövershäger Chaussee und Am Strande die L 22 nutzen, um dann über den Kanonsberg zum Vögenteich zu gelangen.

Wer aus Brinckmansdorf und Kassebohm kommt, sollte über den Verbindungsweg, spätestens aber in die Warnowstraße abbiegen, um auf die L 22 zu gelangen, wenn er weiter in den westlichen Teil der Stadt muss. Alternativ besteht die Möglichkeit, am Steintor über die Richard-Wagner-, Rosa-Luxemburg- und Goethestraße auf den Vögenteich zu kommen.

Während der Bauarbeiten sind laut Angaben aus dem Rathaus auch die anliegenden Grundstücke nicht mit Fahrzeugen zu erreichen. Das betrifft am kommenden Wochenende auch das Parkhaus der Wiro Am Gericht. Eine Zu- und Ausfahrt sei nicht möglich. Auch Busse werden während der Bauarbeiten umgeleitet.

Je ein Kilometer pro Fahrtrichtung muss saniert werden

Knapp vier Tage haben die Arbeiter Zeit, um fast einen Kilometer August-Bebel-Straße grundhaft zu sanieren. Neuer Asphalt soll darauf, dann gefräst werden und Fahrbahnmarkierungen folgen. Die Pläne sind ambitioniert. Er könne sich nicht erinnern, wann in Rostock zuletzt eine dermaßen umfassende Maßnahme in so kurzer Zeit umgesetzt wurde, sagte Amtsleiter Tiburtius. Dennoch sei das – in Absprache mit der ausführenden Firma – machbar.

Die hatte sogar von sich aus vorgeschlagen, die gesamte Bebel-Straße an nur zwei Wochenenden fertigzustellen, statt wie ursprünglich angedacht an vier. Für Autofahrer ein erheblicher Vorteil, denn sie müssen sich nur an zwei Terminen auf Sperrungen und Umleitungen einstellen: am kommenden Wochenende sowie noch einmal vom Freitag, 22. April, um 10 Uhr bis zum darauffolgenden Dienstag um 5 Uhr. In dieser Zeit soll die südliche Fahrbahn saniert und entsprechend die Gegenrichtung – also vom Vögenteich zum Steintor – gesperrt werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zweimal 950 Meter neue Fahrbahn für eine der meist befahrenen Straßen in Rostock, nur zwei Wochenenden Vollsperrung in je eine Richtung – wenn alles nach Plan läuft. Immerhin die Witterung sollte kein größeres Problem darstellen, wenn das Wetter sich bis zum Wochenende nicht rapide verschlechtert.

„Sollte es nicht gerade zu Starkregenereignissen kommen, müsste alles klappen“, so Tiburtius. Falls nicht, würde auf einen dritten Termin Anfang Mai zurückgegriffen, den sich die Bauleute bisher freigehalten haben. Rund 700 000 Euro investiert die Stadt in die neue August-Bebel-Straße.

Von Katrin Zimmer