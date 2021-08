Rostock

Vier neue Werke für die Rostocker Kunsthalle: Ein privater Sammler aus dem Ruhrgebiet stellt der Kunsthalle vier großformatige Arbeiten von Nagelkünstler Günther Uecker als Dauerleihgabe zur Verfügung. Wert: rund 2,5 Millionen Euro. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Für den sogenannten Uecker-Kasten – einen unterirdischen Bau, in dem dauerhaft Exponate des international bekannten Künstlers zu sehen sein sollten – hat die Stadt nun erst mal den Stecker gezogen. Das Projekt habe zurzeit keine Priorität, hieß es aus der Stadtverwaltung.

„Riesenchance für Rostock und Mecklenburg-Vorpommern“

Das ist vor allem für Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann bitter, der sich gemeinsam mit dem Künstler seit Jahren für einen solchen Bau starkmacht: „Ich finde es sehr schade, weil es für Rostock und Mecklenburg-Vorpommern eine Riesenchance ist“, sagt er. Die Kunsthalle ist das größte Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst in Mecklenburg-Vorpommern und verzeichnete vor der Sanierung rund 60 000 Besucher pro Jahr. Das ließe sich durch eine dauerhafte Uecker-Schau noch steigern, ist Neumann überzeugt: „Mit dem Uecker-Bau streben wir rund 100 000 Besucher pro Jahr an.“ Gemeinsam mit der Sanierung würde der Standort am Schwanenteich dadurch aufgewertet. „Das Werk des international renommierten Künstlers dauerhaft zu zeigen, wäre eine unglaubliche Bereicherung und würde uns als Museum in eine ganz andere Liga katapultieren“, so Neumann.

Die Idee zu dem Bau war entstanden, nachdem Uecker 2016 seine Ausstellung „Der geschundene Mensch“ in Rostock gezeigt hatte. 14 seiner Werke blieben danach als Dauerleihgabe in der Hansestadt. Um diese dauerhaft präsentieren zu können, war die Idee entstanden, dafür eine eigene Ausstellungsfläche zu schaffen. Diskutiert worden war zunächst ein oberirdischer Bau ähnlich dem Schaudepot. Doch dieser war von Anwohnern und Ortsbeirat, die um die Idylle am Schwanenteich fürchteten, heftig kritisiert worden. Zuletzt hatte Neumann einen Entwurf für einen Uecker-Keller vorgestellt, den der Rostocker Architekt Tilo Ries 2020 entworfen hat. Demnach soll ein unterirdischer Bau zwischen Kunsthalle und Hamburger Straße entstehen, der 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche sowie 300 Quadratmeter für eine Museumsakademie umfasst. Rund fünf Millionen Euro würde der Bau, der vom Künstler liebevoll „Uecker-Kasten“ genannt wird, kosten.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Entscheidung frühestens Ende 2023

Rund 500 000 Euro davon, ist der Kunsthallenchef überzeugt, ließen sich über private Mittel, Sponsoren und Stiftungen finanzieren. „Wir haben bereits die konkrete Förderzusage einer Stiftung“, so Neumann. Dazu müssten weitere Fördermittel etwa von Bund, Land und EU eingeworben werden. Aber auch die Hansestadt müsste mitziehen und für den unterirdischen Kunst-Keller in die Tasche greifen. Doch dafür fehlt zurzeit scheinbar der politische Wille: „Angesichts von Großvorhaben der Stadt, wie Buga und Volkstheater, hat ein Uecker-Bau für das Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen momentan keine Priorität“, hieß es dazu aus der Rostocker Stadtverwaltung. Im Vordergrund stünden zunächst die Sanierung der Kunsthalle mit 9,4 Millionen Euro und die Einweihung mit einer hochkarätigen Ausstellung 2023. Darüber hinaus stehe die Sanierung des Gebäudes der Societät Rostock maritim für rund 20 Millionen Euro an, die das Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen gemeinsam mit dem kommunalen Eigenbetrieb KOE im Jahr 2022 der Bürgerschaft zur Entscheidung vorlegen will.

Eine Entscheidung zu dem Thema Uecker-Bau wird es laut Werner frühestens Ende 2023 geben: Dann läuft der Betreibervertrag mit dem Verein Pro Kunsthalle aus, der das Haus seit 2009 bewirtschaftet. „Den werden wir neu verhandeln und in die Bürgerschaft bringen. Dort wird sicherlich auch drinstehen, ob wir das Projekt Uecker-Bau angehen oder nicht“, so Werner.

Kunsthalle musste Leihgabe zurückgeben

Viel Hoffnung macht er aber auch dann nicht: „Finanziell werden wir in den nächsten Jahren nicht so gut dastehen wie jetzt“, betont er. Daher müsse man sich gut überlegen, ob man die bestehende Kulturlandschaft noch erweitern wolle. Während der Bereich zeitgenössische Kunst durch das Schaudepot bereits aufgewertet worden sei, müsse man auch andere Bereiche, wie beispielsweise die Rostocker Stadtgeschichte im Kulturhistorischen Museum und die gesamte Museumslandschaft der Stadt, im Blick behalten.

Uecker selbst, der voriges Jahr durch die Schenkung des Hafez-Zyklus im Wert von 500 000 Euro noch einmal besten Willen gezeigt hatte, nimmt es gelassen: Er möchte nicht drängeln, würde sich aber über eine Uecker-Sammlung in seiner alten mecklenburgischen Heimat freuen, betonte der Künstler, der im März seinen 91. Geburtstag feierte. „Es kommt, wie es kommt. Alles braucht seine Zeit. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn das irgendwann mal klappt in Rostock.“

Die Dauerleihgabe der Exponate der Uecker-Ausstellung „Der geschundene Mensch“ hat die Kunsthalle bereits an den Bund zurückgeben müssen, da sie ohne Uecker-Bau weder ausstellen noch dauerhaft unterbringen kann. „Es ist aber kein Problem, die Exponate vom Bund zurückzuerhalten und dauerhaft auszustellen, wenn wir den Uecker-Bau haben. Das ist auch der Wunsch des Künstlers“, so Neumann. Doch dazu müsse ein politisches Signal aus der Bürgerschaft kommen. „Sonst schaffen wir es nicht“, so der Kunsthallenchef.

Von Stefanie Büssing und Michael Meyer