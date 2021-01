Rostock: Auto brennt auf Parkplatz in Lütten Klein ab

Rostock

Ein Ford Fusion ist in der Nacht zum Donnerstag, kurz nach Mitternacht, im Rostocker Stadtteil Lütten-Klein abgebrannt. Das Auto war auf einem Parkplatz in der Stockholmer Straße abgestellt, als dieser aus bislang noch nicht geklärter Ursache kurz nach Mitternacht in Flammen aufging.

Augenzeugen bemerkten den qualmenden Kleinwagen und informierten Polizei und Feuerwehr. Als die Berufsfeuerwehr nur wenige Minuten später mit einem Löschfahrzeug eintraf schlugen die Flammen bereits aus Radkasten und Motorraum. Den Einsatzkräften gelang es ein Ausbreiten auf den gesamten Wagen, sowie umliegend geparkte Fahrzeuge, zu verhindern. Der Polizei zufolge entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Anzeige wegen Brandstiftung

Beamte der Polizei befragten noch am Tatort mehrere Zeugen. Ob das Fahrzeug Ziel eines Brandanschlages wurde oder es sich um einen technischen Defekt handelte, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Das Auto gehörte einem 77-Jährigen. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung wurden aufgenommen, stehen allerdings noch am Anfang.

