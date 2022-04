Rostock: Auto geht nach dem Starten in Flammen auf

Rostock

Glück im Unglück hatten zwei Pkw-Insassen am Mittwochnachmittag im Rostocker Stadtteil Krummendorf: Der Wagen ging nach dem Anlassen des Motors in Flammen auf, die Frau und der Mann konnten sich aber unverletzt retten.

Zu dem Vorfall war es nach Angaben der Polizei gegen 17 Uhr in der Straße Zum Südtor in der Nähe des Seehafens gekommen. Dort hatten die Frau und der Mann ihren Renault mit dänischem Kennzeichen auf einem Parkplatz abgestellt. Nach ihrer Rückkehr starteten sie den Wagen, kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum. Der 35-Jährige versuchte den Brand zu löschen, musste das Vorhaben aber erfolglos aufgeben. Beide schnappten sich schnell die wichtigsten Sachen und brachten sich in Sicherheit. Wenig später stand das gesamte Fahrzeug in Brand.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei sperrte die Straße für den Durchgangsverkehr. Trotz des sofortigen Einsatzes der Berufsfeuerwehr zerstörten die Flammen den Renault vollständig. Brandursache könnte den ersten Ermittlungen zufolge ein technischer Defekt sein.

Von Stefan Tretropp