Am Sonntagmorgen hat in Rostock ein Mann am Steuer einen Krampfanfall erlitten und daraufhin derart die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, dass er geradewegs in die Warnow fuhr. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Einsatzkräfte gegen 6.15 Uhr am Fährberg, Ecke Wellenweg im Stadtteil Gehlsdorf.

Das Auto rollte den Fährberg hinab, rauschte durch den Schilfgürtel und landete schließlich in der Unterwarnow. Während alledem befand sich der handlungsunfähige Fahrer noch in seinem Fahrzeug, das sich langsam mit Wasser füllte.

Angler bemerkten den Unfall

Durch Zufall wurden Angler in der Nähe auf den dramatischen Vorfall aufmerksam und reagierten sofort. Sie alarmierten den Rettungsdienst und eilten dem etwa 50-Jährigen zur Hilfe. Die Einsatzkräfte befreiten den Mann und bargen den in der Warnow verkeilten Wagen.

Der Autofahrer blieb vom Unfall selbst unverletzt, wurde aber aufgrund der vorherigen gesundheitlichen Probleme in ein Krankenhaus gebracht. Betriebsstoffe des Autos traten nach erstem Stand nicht in die Warnow aus.

