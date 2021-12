Rostock

„Die Geschichte hat mich ausgesucht. Ich konnte gar nicht anders, als sie zu schreiben“, sagt Justine Pust über ihr neues Liebesbuch „With you I dream“. Es ist der Auftakt der „Belmont-Bay-Reihe“ und erscheint am 1. April 2022 im Knaur Verlag. Dass die Rostockerin ihr Buch in einem so großen Verlag herausbringt, hätte sie nicht gedacht. „Da bin ich sehr dankbar für“, sagt Pust. Der Weg in die Droemer-Knaur Verlagsgruppe lief für sie über ihre Literaturagentur, die sie seit diesem Jahr vertritt.

In ihrem Buch geht es um Mia, die von New York nach Belmont Bay kommt. Es ist ein fiktiver Ort im Bundesstaat Idaho, in dem Mias Adoptivschwester Megan wohnt. Sie will dort ihrer toxischen Beziehung entkommen und versucht, ihre Vergangenheit zu vergessen. In der Kleinstadt trifft sie auf Conner, der ebenfalls ein Geheimnis hat, wie die Autorin verrät. Ihn treibe es immer wieder in die Wälder Idahos. Warum ausgerechnet Idaho? „In dem riesigen Wald von Idaho bis nach Kanada verschwinden immer wieder Menschen. So kam ich darauf und habe alles drumherum gesponnen“, erzählt die 31-Jährige.

Großauflage für „With you I dream“ geplant

In dem Buch steckt auch ein Teil ihrer eigenen Geschichte. „Ich habe darin vieles verarbeitet, was partnerschaftliche und häusliche Gewalt betrifft“, erzählt die Rostockerin. Es ist wohl das persönlichste Buch der Autorin. Sie hat bereits eine Fantasy-Liebesroman-Trilogie sowie eine Liebesgeschichte veröffentlicht. Mit „With you I dream“ wird es für die junge Autorin erstmals eine Großauflage geben. „Die Größe der Auflage richtet sich nach der Anzahl der Vorbestellungen, aber etwa 4000 werden es wohl schon werden“, erzählt sie. Der neue Liebesroman von Justine Pust kann bereits vorbestellt werden. Bei der Buchhandlung Graff sind derzeit auch signierte Exemplare erhältlich.

Eckdaten zum Buch Das Buch „With you I dream“ erscheint am 1. April 2022 im Knaur Verlag. Seitenzahl: 336 Preis für das Taschenbuch: 12,99 Euro ISBN: 978-3-426-52812-9 Der zweite Teil der Reihe „With you I hope“ erscheint am 1. August 2022.

Die Rostockerin hat schon immer gerne geschrieben, wie sie sagt. „Ich habe das Schreiben nie so richtig aufgegeben, mir aber gesagt, ich mache erst mal etwas Richtiges“, meint Justine Pust. Aktuell ist sie in den letzten Zügen ihres Studiums der Sozialen Arbeit. Später möchte sie in der Frauenförderung arbeiten. „Hauptberuflich zu schreiben, das wäre ein Traum“, gibt sie zu. „Aber ich bleibe da realistisch. Das ist eher unwahrscheinlich.“ Zwar seien ihre Bücher bislang kein Flop gewesen, davon leben könne sie allerdings noch nicht.

Weitere Bücher von Justine Pust geplant

Im August kommenden Jahres erscheint der zweite Teil der Reihe. Beide Bücher seien Pust zufolge unabhängig voneinander lesbar. Ihre Ideen haben sich damit aber noch lange nicht erschöpft. Wird es weitere Bücher geben? „Darüber darf ich natürlich noch nicht viel reden, aber es werden noch weitere Bücher im Fantasy und auch im Romancebereich kommen“, verrät sie. Und: „Es wird endlich Zombies geben“, sagt sie begeistert. Im Juni 2022 ist zudem ein zweiter Teil von dem im Januar 2021 erschienen Liebesroman „Strip this heart“ geplant. Erschienen ist dieser im Piper digital Verlag.

Als Rostockerin Autorin zu werden sei nicht leicht, gesteht Justine Pust. „Es ist schwerer, sich zu vernetzen“, sagt sie. Denn die Agenturen und großen Verlage befinden sich meist in den großen Städten wie Hamburg, Berlin oder Stuttgart. Auch der Knaur Verlag hat seinen Sitz in München. Der Kontakt laufe daher ausschließlich über E-Mail und Telefon. „Hinfahren wäre einfacher, ist aber zur Zeit nicht möglich“, sagt die 31-Jährige. Bei der Covergestaltung habe Justine Pust kein Mitspracherecht gehabt. „Ich durfte mir aber etwas wünschen“, sagt sie. Ihr Wunsch lässt sich in einem Wort beschreiben: Blau. Und das ist es dann auch geworden. „Ich mag es total“, schwärmt die Autorin von dem Cover ihres Buches. Und so passt „With you I dream“ auch zu ihrer blauen Haarfarbe.

Justine Pust, Autorin aus Rostock, bringt 2022 zwei Liebesromane im Knaur Verlag heraus. Quelle: @_tiefseetaucher_

Justine Pust ist auch auf Instagram unter dem Namen @justine_thereadingmermaid sehr aktiv. Dort postet sie nicht nur als Autorin, sondern auch als Leserin regelmäßig Bilder und Rezensionen. Dort hat sie auch eine Initiative gegründet, die unter dem Hashtag #autor_innensonntag zahlreiche Menschen erreicht. „Es ist eine Community-Aktion, bei der jeden Sonntag ein Thema vorgestellt wird, bei dem Autorinnen und Autoren sich austauschen können“, erklärt die Rostockerin das Prinzip ihrer Idee. Zwischen 200 und 600 Autoren und Autorinnen würden sich daran mittlerweile beteiligen. Über eine Startnext-Crowdfunding-Aktion ist dabei inzwischen ein eigenes Journal entstanden, das von anderen Autorinnen und Justine Pust selbst gestaltet wurde. In dem Jahresplaner befinden sich Tipps zum Schreiben von großen Autorinnen und die Themen für die kommenden #autor_innensonntage.

Von Gina Henning