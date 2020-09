Rostock

Größer als Bad Doberan oder Anklam, als Parchim oder Ribnitz-Damgarten: Die Rostocker KTV hat mit ihren mehr als 19 300 Bewohnern mehr Einwohner als so manche Stadt in MV. Problem nur: Der Rostocker Stadtteil ist viel kleiner als die Kleinstädte. 5217 Einwohner teilen sich in dem Szeneviertel rechnerisch einen Quadratkilometer – so viele wie nirgendwo sonst in Rostock.

Und das hat Folgen: Grün gibt es im Straßenbild viel zu wenig, freie Plätze sind ebenfalls knapp. Und wo immer Platz ist, wird geparkt. Das Rathaus will das ändern – und nun auch aus der KTV die Autos verbannen. In Parkhäuser. Das Spektakulärste könnte über einer Bahnlinie entstehen.

Vorbild Warnemünde ?

In Warnemünde sind die Pläne für einen autofreien Ortskern schon konkret: Dort sollen nur noch Anwohner und Lieferanten in der Altstadt parken dürfen, alle anderen Besucher sollen außerhalb des Ostseebades parken – in drei neuen Parkhäusern, die Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) und sein Senatsbereich planen. Gebaut werden sollen die von der Wiro, dem städtischen Wohnungsunternehmen. Möglichst schon 2022, spätestens 2023 soll Warnemünde das erste autofreie Seebad in MV sein (von Hiddensee mal abgesehen).

„An einem ähnlichen Konzept arbeiten wir aktuell für die KTV“, sagt der Senator. Denn während es in Warnemünde hauptsächlich in der Saison Probleme gibt, hat die KTV zu jeder Jahreszeit ein Autoproblem. „In unserem Szeneviertel kommen viele Faktoren zusammen“, sagt Matthäus. Da seien auf der einen Seite die vielen Einwohner: „Statistisch gesehen kommen in der KTV nur 300 Autos auf 1000 Einwohner, in anderen Stadtteilen sind es rund 400“, so der Senator.

Zugeparkte Straßen, enge Wege: Alltag in Rostocks KTV. Quelle: Ove Arscholl

Aber: Der Kiez hat fast 200 Kneipen, Bars und Restaurants. Dazu viele Kultureinrichtungen wie das Volkstheater, viele Schulen, Büros und auch den Hauptcampus der Uni. Matthäus spricht von „chaotischen Parkverhältnissen“, die selbst vom Ordnungsdienst der Stadt nicht mehr zu regeln seien.

Parken nur für Anwohner – oder in Parkhäusern

In einem ersten Schritt soll nun auch in der KTV das Anwohnerparken eingeführt werden. Flächendeckend. An der Niklot-, der Budapester oder der Fritz-Reuter-Straße darf dann nur noch parken, wer dort auch wohnt. „Wir halten das für vertretbar“, sagt Matthäus. Schließlich sei kaum ein anderer Stadtteil so gut auch mit S- und Straßenbahnen oder Bussen erreichbar. „Wir wollen die Autos der Pendler aus der KTV holen – und die der Studenten von außerhalb.“

Unter dem Ulmenmarkt soll eine Tiefgarage entstehen – für die Anwohner der KTV. Quelle: OVE ARSCHOLL

Teil des Plans: Auch im Studentenviertel sollen Parkhäuser her. „Erste Gespräche für eine Tiefgarage unter dem Ulmenmarkt gibt es bereits“, verrät Matthäus. Oben soll eine kleine grüne Oase, ein offener Platz entstehen. Und das Blech verschwindet unter der Erde. Sobald das neue Volkstheater am Bussebart fertig ist, soll für die Fläche der alten Spielstätte am Patriotischen Weg ein neues Konzept her: „Auch dort sollte ein Parkhaus integriert werden“, so der Senator.

Und: Matthäus will eine alte Diskussion neu aufleben lassen. „Wir haben schon vor Jahren mit dem Land beraten, ob auf dem Gelände der Polizei – gegenüber des alten Hansa-Kinos – auch ein Parkhaus entstehen könnte. Darüber müssen wir neu reden.“ Auch auf dem Netto-Parkplatz sollen Paletten für Autos her. Matthäus: „Oben drauf könnten auch Wohnungen entstehen.“

Parken über der Bahn?

Das anspruchsvollste Projekt will Matthäus aber mit der Deutschen Bahn AG umsetzen: Im nördlichen Teil des Bahnhofs Parkstraße quert eine alte Fußgänger-Brücke die S-Bahn-Linie. Das Bauwerk, das von der Kreuzung Schillingallee, Karl-Marx- und Dethardingstraße zur Ulmenstraße führt, soll ersetzt werden. Matthäus’ Vision: „Wir bauen nicht einfach nur eine neue Brücke, sondern wir überbauen die Gleise.“

Die S-Bahn-Brücke in der Rostocker Ulmenstraße soll einem „schwebenden“ Parkhaus weichen. Quelle: OVE ARSCHOLL

Der Plan: Über den Gleisen könnte ein Parkhaus entstehen – für Autos und Fahrräder. Carsharing-Autos soll es dort geben, Ladesäulen für E-Autos, Leihfahrräder. „Und unten hält die Bahn“, sagt Matthäus. Vorteil: Es gibt eine neue Querung, aber auch neue Mobilitätsangebote. „In den oberen der vier Geschosse wäre auch eine Wohnungsnutzung denkbar – mit Dachterrassen. Anspruchsvoll, aber machbar“, so der Senator. Noch in diesem Jahr will er das Thema bei der Bahn AG ansprechen.

Mehr Platz zum Leben

Das Ziel all der Maßnahmen: „Wir wollen bisherige Park- und Straßenflächen freigeben. Dort könnten Gastronomen Tische aufstellen“, erklärt Matthäus. Wie wichtig Außengastronomie sei, habe sich in der Pandemie sehr deutlich gezeigt. Auch mehr Grün soll her, Sitzbänke im Freien, Spielgeräte für die Kinder. „Raum zum Leben, statt zum Parken“, sagt Matthäus.

Von Andreas Meyer