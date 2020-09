Chefarzt Professor Dr. Hans-Christof Schober beglückwünschte die Rostockerin Josephin Schauland (30) zu ihrem ersten Kind. Ihre Tochter Cara war die 1.999. Geburt in diesem Jahr am Klinikum Südstadt. Um 3.10 Uhr in der Nacht zum 17. September kam das Mädchen mit einer Länge von 48 Zentimetern und einem Gewicht von 2.970 Gramm auf die Welt. Quelle: Klinikum Südstadt