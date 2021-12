Rostock

Appetit auf Weihnachtsfrühstück, aber keine Lust, Heiligabend zum Bäcker zu laufen? Für Hungrige in Rostock gibt es eine Alternative: Knackfrische Brötchen, Brot, Schwarzwälder Kirsch-Torte, Lebkuchentaler und Stollen – alles, wonach es sie gelüstet, bringt ihnen ein Lieferservice nach Hause.

Mirko Mertins und sein Team von der Bäckerei Mertins in Gehlsdorf wollen am 24. Dezember Backwaren bis an die Haustür bringen. Den Service hat die Bäckerei im vergangenen Jahr erstmals angeboten – quasi aus der Not heraus. „Unser Grundgedanke war, dass aufgrund der Coronabestimmungen nicht allzu viele Leute in unseren Laden dürfen und allgemein die Kontakte gering gehalten werden sollten. Da dachten wir uns, wir kommen unseren Kunden entgegen und bringen ihnen unsere Waren einfach vorbei“, erzählt Angela Mertins, stellvertretende Geschäftsführerin. Das Angebot sei sehr gut angenommen worden, daher die Wiederholung.

Brötchen Bestellen – so geht’s

Bestellen können Kunden heute schon. Das ist auf vier Wegen möglich: persönlich im Laden (Fährstraße 47), per Telefon unter der Nummer 0381/ 690265, via Whatsapp an 0179/ 1405765 oder per E-Mail an lieferservice.baecker.mertins@gmx.de.

Eine Eintagsfliege soll der Lieferdienst nicht sein, Bäcker Mertins will Rostock auch den Jahreswechsel versüßen: Silvester bringt er Pfannkuchen mit verschiedenen Füllungen, wie Pflaumenmus, Schokolade und Eierlikör. Auf Wunsch gibt der Bäcker auch buchstäblich seinen Senf dazu und füllt Berliner mit Mostrich.

Der Mindestbestellwert beträgt 10 Euro. Geliefert wird kostenlos in ganz Rostock. Wunschtermine sind nicht möglich, gebracht werden kann die Bestellung am 24. und 31. Dezember jeweils zwischen 8 und 10 Uhr. Vorbestellungen für Weihnachten sind bis 22.12. (19 Uhr) möglich. Wer Silvester nicht leer ausgehen möchte, sollte bis spätestens 29.12. (19 Uhr) ordern.

Von Antje Bernstein