Rostock

Ein Autofahrer hat sich am Dienstagabend in den Gleisen der Straßenbahn festgefahren und damit für stundenlange Störungen im Bahnverkehr gesorgt. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr auf der St.-Petersburger Straße auf Höhe der Kreuzung zur Jet-Tankstelle im Stadtteil Lütten-Klein.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 19-jährige ortsunkundige Audi-Fahrer beim Abbiegen den Kreuzungsbereich und verwechselte aufgrund der Dunkelheit offenbar die Gleise der Straßenbahn mit dem Asphalt der Hauptstraße.

Auto verkeilt sich in Gleisen

Als der Fahranfänger seine Abwege bemerkte, war es bereits zu spät. Trotz einer ruckartigen Bremsung verkeilte sich das Fahrzeug in den Gleisen der Straßenbahn und blieb stecken. Eine herannahende Tram erkannte den unbeleuchteten Audi glücklicherweise rechtzeitig und konnte in sicherer Entfernung halten. Während sich die Polizeibeamten auf die Bergung konzentrierten und einen Abschlepper anforderten, leitete der Notfalldispatcher der Rostocker Straßenbahn AG eine umfassende Umleitung ein.

Weichen wurden umgestellt, dass Bahnen vorbei fahren konnten

So wurde der gesamte Bahnverkehr aus Richtung Lichtenhagen bis Lütten-Klein Zentrum zum Halten gebracht. Gleisarbeiter stellten die Weichen dann so um, dass die Bahnen aus Richtung Innenstadt über das entgegenkommende Gleis, ganz knapp an dem feststeckenden Fahrzeug, im Schritttempo vorbeifuhren konnten.

Einem Abschleppunternehmen gelang es dann schließlich das Fahrzeug zu bergen und freie Bahn zu schaffen. Durch den Verkehrsunfall kam es auf etlichen Linien zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen. Die Polizei ermittelt nun gegen 19-jährigen Fahranfänger. An der Gleisanlage entstand kein und am Fahrzeug geringer Sachschaden.

Von Benjamin Vormeyer