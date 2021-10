Rostock

Erste Plakate lassen es bereits erahnen: In der Rostocker Herweghstraße 20 gibt es bald wieder einen Supermarkt. Dort, wo einst der Cap-Markt war, entsteht derzeit ein Netto Marken-Discount. Seit Montag wird die Verkaufsfläche renoviert. „Die Eröffnung soll am 7. Dezember stattfinden“, informiert Patrick Muranko, Gebietsleiter Expansion Ost. Ein ambitionierter Plan.

Bis auf zwei Kassen und die Reste eines Bistros ist die Ladenfläche aktuell leer – und das schon seit gut einem Dreiviertel Jahr. Montagmittag waren noch keine Bauarbeiter zu sehen. In den nächsten acht Wochen aber sollen unter anderem Boden und Decke getauscht sowie eine neue LED-Beleuchtung installiert werden. Insgesamt soll der Markt moderner werden. Dafür werden rund 400 000 Euro investiert – deutlich weniger als an anderen Standorten in Rostock.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das kommt daher, dass wir den Markt hier nicht umbauen. Die Verkaufsfläche wird nur renoviert und leicht erweitert, um den Leerstand im Gebäude vollkommen zu beseitigen“, erklärt Muranko. Heißt: Die Fläche eines ehemaligen Bäckers wird mit integriert und zur Leergutannahme.

Nach der Renovierung stehen den Kundinnen und Kunden dann 650 Quadratmeter zur Verfügung – mit bis zu 4500 Artikeln im Sortiment. Dieses umfasst, wie bei allen Netto-Discountern, vorrangig frische Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fleisch, Molkereiprodukte und Brot.

Selbstscanner-Kassen und mehr Snacks „to go“

Eine Besonderheit gibt es im Bahnhofsviertel aber: „In diesem Markt testen wir in Rostock erstmals unser City-Konzept“, sagt Patrick Muranko. Neben normalen Kassen wird es Selbstbedienungskassen geben, an denen selbst gescannt und via Karte gezahlt werden kann. Außerdem gebe es ein größeres Angebot „to go“ – also mehr Snacks zum Mitnehmen. Das soll vor allem die jüngere Kundschaft ansprechen.

„Ein Bistro wie im Cap-Markt werden wir aber nicht anbieten. Das sieht unser Konzept nicht vor“, erklärt Muranko weiter. Stattdessen gebe es wie in allen anderen Filialen eine Backwaren-Strecke.

Vier bis fünf weitere Netto-Filialen in Rostock geplant

In Rostock gibt es bereits neun Netto-Märkte im Stadtgebiet. Die Kette, die zur Edeka-Gruppe gehört, hat neben dem Markt in der Herweghstraße aber bereits die nächsten in Planung. „In den kommenden Jahren sollen noch vier bis fünf weitere Läden entstehen“, sagt Muranko. Wo genau, dürfe er noch nicht verraten.

Von der neuen Filiale im Bahnhofsviertel verspricht sich die Kette aber viel – auch wenn es in der Innenstadt bereits zwei Märkte im Untergeschoss des Kröpeliner-Tor-Centers und in der Budapester Straße gibt. „Mich wundert es, dass außer uns keiner Interesse an dem Standort gezeigt hat. Die Lage ist optimal“, findet der Gebietsleiter. Denn: In direkter Umgebung gebe es keinen weiteren Supermarkt. Wer rund um die Herweghstraße wohnt und einkaufen gehen möchte, werde erst in der Hermannstraße fündig – bei Edeka oder Penny. „Das ist schon ein Stück.“

Discounter-Kette plant weitere Filialen Netto Marken-Discount gehört mit bundesweit mehr als 4260 Filialen, rund 84 000 Mitarbeitenden, wöchentlich 21 Millionen Kundinnen und Kunden sowie einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro (2020) zu den großen Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel. In MV betreibt die Discounter-Kette aktuell 104 Filialen. Neun davon befinden sich allein im Stadtgebiet von Rostock. In den kommenden Jahren sollen vier bis fünf weitere Märkte in der Hansestadt eröffnet werden. Eine neue Filiale wird derzeit in Lichtenhagen auf dem Gelände der früheren Gärtnerei direkt an der Grenze zur Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen gebaut – für 2,5 Millionen Euro.

Ein weiterer Pluspunkt für Patrick Muranko: der gemeinsame Standort mit Getränkeland, Friseur und Änderungsschneiderei sowie 50 Parkplätzen. „Davon profitieren alle“, ist er sich sicher. Der Kundschaft wird der Netto-Markt im Bahnhofsviertel in jedem Fall mehrere Jahre erhalten bleiben. Die Kette hat sich langfristig an den Standort gebunden: für zehn bis 15 Jahre.

Von Pauline Rabe